 - 18 de Noviembre de 2025 | 15:22

Cloudflare: error detectado y solución en marcha

Se recibieron informes de errores 500 generalizados, así como de fallos en el panel de control y la API de Cloudflare.

El proveedor de infraestructura de Internet Cloudflare informó este martes que identificó el problema que afectó a varios clientes y encaró una solución, informaron medios internacionales. 

Según pudo averiguar la agencia Noticias Argentinas, de un informe de último momento del sitio RFI surge que el proveedor investigó las interrupciones globales en ChatGPT, la plataforma de redes sociales X, la infraestructura de tránsito y otros servicios de Internet destacados.__IP__

