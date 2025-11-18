Autoservicios: el consumo creció 12,5% mensual en octubre, según relevamiento

El consumo en autoservicios de todo el país registró un crecimiento de 12,5% en octubre, respecto del mes anterior, con un ticket promedio de $8.948, de acuerdo con un relevamiento privado.

El estudio de Scanntech, realizado sobre 725 autoservicios en todo el país que procesan más de 3 millones de tickets por mes, el consumo en octubre creció un 12,5% respecto de septiembre en todas las categorías de venta.

En cambio, se registró una caída de 2,3% respecto a igual mes del año anterior. Tanto el interior del país como el área metropolitana mostraron igual tendencia en consumo.

De este modo, el radar de Scanntech arrojó un cambio en la tendencia mensual respecto del mes anterior. En septiembre, el relevamiento mostró una caída de 7,8% respecto de agosto y la caída interanual fue de 6,3%.

El incremento de precios del mes de octubre fue de 2%, mientras que la variación interanual arrojó un incremento de 21,1%.__IP__

Cosmética, cuidado hogar y los productos para merienda-desayuno fueron los que tuvieron mayor incremento intermensual de precios.