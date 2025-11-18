El Municipio invita a participar del acto protocolar por el 158º Aniversario de la ciudad de Olavarría | Infoeme
El Municipio invita a participar del acto protocolar por el 158º Aniversario de la ciudad de Olavarría

El Municipio invita a toda la comunidad a participar del acto protocolar con motivo de la conmemoración del 158° Aniversario de la fundación de la ciudad de Olavarría.

El mismo se llevará a cabo el día martes 25 de noviembre, a partir de las 10 horas, en la Plaza Coronel Álvaro Barros ubicada en España y Bolívar.

La conmemoración será encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y funcionarios y funcionarias municipales, con la participación activa de instituciones y fuerzas vivas de todo el Partido de Olavarría.

Tras la concentración de autoridades se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y se colocarán ofrendas florales. Para finalizar, se pronunciarán palabras alusivas.

