Liga Pre-Federal: ganaron el “Chaira” y el “Bataraz”, pero jugarán Play-Off

La Zona Sur de la competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet jugó la última fecha y fue con festejos que no alcanzaron para los dos representantes de Olavarría.

Tanto Racing como Estudiantes hicieron lo que debían que era ganar, pero no se les dieron las combinaciones de resultados que necesitaban y ahora jugarán Play-Off en búsqueda del tercer y definitivo pase a la Liga Federal.

En el Parque Olavarría, Racing venció a Unión y Progreso por 74 a 54 y finalizó en el tercer lugar de la tabla de posiciones producto de 9 victorias y 5 derrotas, misma cantidad que Alumni e Independiente, pero en desventaja en el desempate. Jeffrey Merchant fue el goleador con 16 puntos en su regreso luego de la ausencia el último partido.

Luego de unos minutos iniciales dubitativos y erráticos donde el elenco tandilense tomó la delantera, llegó la reacción "Chaira" que tomó la delantera y nunca más la compartió.

Mucha jugada colectiva, muchos triples -tres del total sobre los finales de cuarto-, presión en todo el campo y rotación le terminaron dando una amplia victoria a los dirigidos por Matías Orlando que ahora esperarán para conocer a su rival en los Play-Off.

También fue victoria de Estudiantes en el Maxigimnasio ante Huracán por 86 a 70. Mateo Framiñan con 22 puntos fue el goleador de la noche.

Más complicada era la posibilidad del “Bata” del segundo boleto a la tercera categoría del básquet nacional, pero el triunfo le sirvió para sumar su octavo triunfo y asegurarse la ventaja de localía a la espera del cierre del grupo en la noche del sábado cuando Kimberley y Sarmiento se enfrenten en Mar del Plata.

Síntesis Racing – Unión y Progreso:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Bianco, L. y Ebbans, S.

Racing (74): Vázquez (4), Risso (13), Santana (5), Yaben (14), Mondino (3) -FI- Merchant (16), Ciuffetelli (10), Pietrafesa (9), Larregina (0), Dieser Cataldo (0). DT- Matías Orlando

Unión y Progreso (54): Barroso (10), Dupin (7), Trapote (10), Zazpe (6), Leal (13) -FI- Vergara (0), Tracana (7). DT- Luciano Ponce

Parciales: 18 – 15; 37 – 27; 60 – 41 y 74 – 54 .