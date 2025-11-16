Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó otro sábado de acción para el segundo torneo del año en las tres categorías.

En diferentes escenarios tuvo lugar la programación donde se destacó el inicio de los Play-Off en la categoría +56.

Mientras tanto, en +42, la Zona 2 cumplió con la octava fecha del campeonato y la Zona 1 completó la séptima y última jornada de la Fase Regular. Por su parte, los equipos de la división más de 50 años jugaron la octava fecha de su torneo.

Lo más destacable y emotivo de la jornada fue el mensaje alentador que dio el Equipo de San Martín de la categoría +42 a su compañero Ignacio Zalazar, quien el sábado pasado habría sufrido un golpe disputando un partido, que le ocasionó la fractura de dos costillas.

Los resultados:

+42:

Villa Magdalena 2 (Cavalleri Sebastián -2-) – 2 (Bruni Ezequiel, Mendía José) Loma Negra

Amanecer Argentino 2 (Córdoba Diego, Lurbe Matías) – 1 (Baca César) Defensores de Hinojo

El Provincial 1 (Laborde Fabio) – 2 (Lupardo Luis, Leguizamón Mario) Santa Luisa

Club Mariano Moreno 2 (Islas Pablo, Laborde German) – 2 (Miramón Guido, Cavalieri Cristian) Ferro Sénior

Deportivo Olavarría 2 (Bossi Jorge, Guevara Gustavo) – 1 (Ponce Julio) Deportivo Fran

Hinojo 2 (Acevedo Ariel, Rosas Gustavo) – 4 (Braum Sergio, Meira Guillermo -2-, Recci Fernando) San Martín

10 de Junio 2 (Bianco Mauricio, Pérez Luciano) – 5 (Beltrán Pablo, González Carlos -2-, Zamudio Juan -2-)

La Candela 4 (Burnet Darío, De Arzave Ignacio, López Víctor, Velázquez Matías) – 0 Molino Viejo

Libre: Sociedad de Fomento Mariano Moreno

+50:

Gomería El Pana 1 (Clark Carlos) – 2 (Galman Fabián, Marmissolle Néstor) Metalúrgica Cabrera

Los Tigres 1 (Salle Claudio) – 3 (Marín Fabricio -2-, Salvareschi Marcelo) Pueblo Nuevo

Los Robles 2 (Mañero Pablo, Ocaña Carlos) – 1 (García Diego) Sociedad de Fomento Amparo Castro

La Candela 1 (Oyarzu Sergio) – 0 Truck Vial

Agrupación Malvinas 1 (Perfetto Carlos) – 6 (Aguer Mariano, Aury Fabio, Castro Omar, Ducca Alejandro -3-)

Libre: Carboneros

+56:

La Candela 2 (Quiroga Daniel, Tello Sergio) – 0 La Tradición

Viajantes 0 – 2 (Eyarch Juan, Passarini Marcelo) Defensores de Hinojo

Hinojo 0 (3) – 0 (2) Espigas

El Fortín 5 (Bringa Juan, Coppero Julio, Laguardia Claudio, Quenego Enrique -2-) – 2 (Pereyra Marcelo -2-) Agrupación Malvinas

Pueblo Nuevo 1 (3) (Gómez Oscar) – 1 (2) (Rodríguez Horacio) Veteranos Continentales

Independiente 0 (2) – 0 (3) Truck Vial