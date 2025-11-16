Los resultados de Veteranos | Infoeme
Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina, hubo acción para los Veteranos que completaron una nueva fecha del Torneo Clausura.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría completó otro sábado de acción para el segundo torneo del año en las tres categorías.

 

En diferentes escenarios tuvo lugar la programación donde se destacó el inicio de los Play-Off en la categoría +56.

 

Mientras tanto, en +42, la Zona 2 cumplió con la octava fecha del campeonato y la Zona 1 completó la séptima y última jornada de la Fase Regular.  Por su parte, los equipos de la división más de 50 años jugaron la octava fecha de su torneo.

 

Lo más destacable y emotivo de la jornada fue el mensaje alentador que dio el Equipo de San Martín de la categoría +42 a su compañero Ignacio Zalazar, quien el sábado pasado habría sufrido un golpe disputando un partido, que le ocasionó la fractura de dos costillas.

 

Los resultados:

+42:

Villa Magdalena 2 (Cavalleri Sebastián -2-) – 2 (Bruni Ezequiel, Mendía José) Loma Negra

Amanecer Argentino 2 (Córdoba Diego, Lurbe Matías) – 1 (Baca César) Defensores de Hinojo 

El Provincial 1 (Laborde Fabio) – 2 (Lupardo Luis, Leguizamón Mario) Santa Luisa 

Club Mariano Moreno 2 (Islas Pablo, Laborde German) – 2 (Miramón Guido, Cavalieri Cristian) Ferro Sénior 

Deportivo Olavarría 2 (Bossi Jorge, Guevara Gustavo) – 1 (Ponce Julio) Deportivo Fran 

Hinojo 2 (Acevedo Ariel, Rosas Gustavo) – 4 (Braum Sergio, Meira Guillermo -2-, Recci Fernando) San Martín 

10 de Junio 2 (Bianco Mauricio, Pérez Luciano) – 5 (Beltrán Pablo, González Carlos -2-, Zamudio Juan -2-)

La Candela 4 (Burnet Darío, De Arzave Ignacio, López Víctor, Velázquez Matías) – 0 Molino Viejo 

Libre: Sociedad de Fomento Mariano Moreno

 

+50:

Gomería El Pana 1 (Clark Carlos) – 2 (Galman Fabián, Marmissolle Néstor) Metalúrgica Cabrera

Los Tigres 1 (Salle Claudio) – 3 (Marín Fabricio -2-, Salvareschi Marcelo) Pueblo Nuevo 

Los Robles 2 (Mañero Pablo, Ocaña Carlos) – 1 (García Diego) Sociedad de Fomento Amparo Castro 

La Candela 1 (Oyarzu Sergio) – 0 Truck Vial 

Agrupación Malvinas 1 (Perfetto Carlos) – 6 (Aguer Mariano, Aury Fabio, Castro Omar, Ducca Alejandro -3-)

Libre: Carboneros

 

+56:

La Candela 2 (Quiroga Daniel, Tello Sergio) – 0 La Tradición 

Viajantes 0 – 2 (Eyarch Juan, Passarini Marcelo) Defensores de Hinojo 

Hinojo 0 (3) – 0 (2) Espigas 

El Fortín 5 (Bringa Juan, Coppero Julio, Laguardia Claudio, Quenego Enrique -2-) – 2 (Pereyra Marcelo -2-) Agrupación Malvinas 

Pueblo Nuevo 1 (3) (Gómez Oscar) – 1 (2) (Rodríguez Horacio) Veteranos Continentales

Independiente 0 (2) – 0 (3) Truck Vial 

 

