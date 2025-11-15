Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante la jornada de este sábado.

Según indicaron, durante la tarde, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", añadieron.

Por otra parte, hay que destacar que durante la jornada la temperatura máxima alcanzará los 30º.