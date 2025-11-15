Liga Nacional: OTC volvió a festejar como local | Infoeme
Liga Nacional: OTC volvió a festejar como local

En la noche del viernes, Oberá Tenis Club completó, como local, una nueva presentación en la Liga Nacional y sumó su quinta victoria.

Foto: Liga Nacional

Oberá Tenis Club logró una contundente victoria como local en la continuidad de la temporada de la máxima categoría del básquet nacional.

 

El “Celeste” derrotó 86 a 62 a Olímpico y sumó su quinto triunfo en ocho presentaciones. OTC sacó adelante un partido muy duro, gracias a un segundo tiempo de alto vuelo, donde mostró su mejor versión con buenas defensas y un ataque que encontró variantes y anotaciones en varios jugadores.

 

En el equipo ganador, Bruno Sansimoni aportó 5 puntos, 1 rebote, 7 asistencia, 2 recuperos en 28:24 minutos y Agustín Brocal fue el goleador con 25 puntos en 33:01 minutos jugados. Además, el chaqueño formado en Estudiantes, sumó 2 rebotes y 4 asistencias.

 

