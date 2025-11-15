Boxeo: Alexander Farías estrenó el profesionalismo con victoria por la vía rápida

En el "Gigante de la Quinta Avenida" tuvo lugar el 93° Festival "Al estilo Carlos López" y en el cierre profesional de la velada, Alexander Farías se quedó con la victoria.

Alexander "El Toro" Farías tuvo su primera pelea en el campo rentado, en un enfrentamiento que fue organizado por la productora de Walter Crucce y Ariel Zalazar y festejó antes de la última campanada ante Matías López.

El púgil de la Escuela Municipal que tuvo en el rincón la dirección técnica de Walter Crucce, no falló a su estilo calculador con el que forjó su carrera amateur y derribó al mendocino a los 2:19 minutos del último asalto para festejar antes del Final de la pelea pautada a cuatro rounds de tres minutos en la categoría Mediopesado.

Previamente en los combates de Semifondo dentro de la categoría amateur también hubo festejos olavarrienses ya que ganaron Tomás Coca y Bruno Marín.

En las peleas preliminares se registraron 6 conquistas de boxeadores representantes de los diferentes gimnasios locales y 3 derrotas.

Los resultados:

Joaquín Vásquez (FB Box) triunfó ante Esteban Regner (Mar del Plata)

Rodrigo Nievas (Videla Box) le ganó a Thiago Aquino (Tandil)

Franco Lucero (Barragán Box) no pudo ante Maximiliano Olivera (Punta Alta)

Junior Bargas (Matadero Box) se impuso a Zarek Castro (Mar del Plata)

Michael Dijeronimo (FB Box) venció a Alexander Costa (Las Flores)

Carlos Sánchez (Videla Box) cayó con Sergio Suárez (Las Flores)

Facundo Farías (Olavarría) le ganó a Lautaro Pérez (Mar del Plata)

Alejandro Tolosa (Pendas Box) festejó ante Mariano Velázquez (Rauch)

Diego Requena (Matadero Box) perdió con Axel Barreto (Mar del Plata)

Semifondo

Tomás Coca (Turco Box) derrotó a Axel Urruchua (Las Flores)

Bruno Marín (FB) se impuso a Mateo Gómez (Los Toldos)

Pelea Fondo Profesional

Alexander Farías (Olavarría) venció por KO4 a Matías López (Mendoza)