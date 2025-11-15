El Municipio avanza con las obras de hormigonado en avenida La Rioja y Pickelado

El Municipio de Olavarría continúa con la realización de obras en distintos puntos del Partido, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinos. En ese sentido, avanza la pavimentación tanto en avenida La Rioja como en distintos sectores del barrio Pickelado, al punto que en la jornada de este viernes se realizaron nuevas tareas en materia de hormigonado. De manera paralela, en Colonia San Miguel se realizaron importantes trabajos en materia de hidráulica.

Con respecto a la pavimentación de avenida La Rioja, en las últimas horas los trabajos se focalizaron en el sector del cruce con San Martín. Se recuerda que la obra contempla un trazado de 900 metros, desde el acceso al Campus Universitario hasta la avenida Colón, lo que se traduce en numerosos beneficios no sólo para los habitantes de ese punto de la ciudad, sino también firmas empresariales, comerciales, como así también las comunidades educativas de la Ex Escuela Industrial, las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, y la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

La obra, que además permitirá aliviar la circulación vehicular sobre la avenida Del Valle -uno de los principales accesos al casco urbano-, presenta un avance cercano al 70%.

De manera paralela, también se realizaron este viernes trabajos de hormigonado en el barrio Pickelado, más precisamente sobre Coronel Suárez. Se recuerda que la obra contempla no sólo la mencionada calle, sino también Bolívar, las cuales se erigen como las de acceso y egreso de ese punto de la ciudad.

Por último, vale mencionar en el transcurso de las últimas horas comenzaron tareas de limpieza de un canal aliviador en Colonia San Miguel, trabajo coordinado desde la Delegación Municipal de Sierras Bayas y la Dirección de Desarrollo de las localidades, a partir del pedido particular de vecinos y vecinas.

Se prevé que las labores se prolonguen hasta ese sábado inclusive, dado la extensión del canal, que se ubica de manera paralela a la avenid De Los Fundadores y atraviesa el frente del Club Independiente.