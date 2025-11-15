El Quirófano Veterinario Móvil sigue recorriendo Olavarría y las localidades del Partido

El Quirófano Veterinario Móvil continúa con su recorrido por todo el Partido de Olavarría, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas; en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”, iniciativa del Municipio de Olavarría.

Se recuerda que la modalidad de atención es mediante turnos previamente acordados.

A continuación se informa el itinerario de la semana próxima:

Lunes 17/11: barrio AOMA, Sociedad de Fomento (Carlos Von Bernard e/ Gral. Paz y Coronel Suárez)

Martes 18/11: Paraje La Moderna, Escuela Nº 48

Miércoles: 19/11: Recalde, Delegación Municipal

Contactos del Área de Bromatología

– WhatsApp y llamadas WhatsApp: 2284 666400

– Línea fija: 2284 579825

(Disponible de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00 horas)

Beneficios de la esterilización

En hembras, evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual, evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos, y previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos. En machos, evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.

Requisitos para castrar a tu animal de compañía

– El animal debe estar acompañado por una persona mayor de 18 años, que debe disponer de toda la mañana para permanecer hasta que finalice el procedimiento.

– El día en que se realiza la cirugía, el animal debe estar en ayunas (12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos).

– El animal debe tener collar o pretal y correa, si es un perro. Si es un gato, traelo en una transportadora o bolso ventilado.

– No olvidar de llevar una manta para abrigarlo luego de la cirugía.