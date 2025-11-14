Bochas: sigue la disputa de los Torneos Oficiales Individuales

El calendario de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” no detuvo su andar y fue con mucha actividad en diferentes escenarios en las competencias oficiales y también con la organización de un Torneo Provincial de Menores.

En la categoría masculina se jugaron la 6° y 7° fecha y en Damas, con las 16 mejores jugadoras, arrancó la segunda ronda y también fue con doble fecha.

Por otro lado, en los escenarios olavarrienses se llevó a cabo el Campeonato Provincial Sub15 y fue con consagración para Junín que venció en la Final a Bahía Blanca por 12 a 1. El podio lo completaron dos de los equipos de Coronel Suárez, mientras que los representativos de Olavarría, que fueron tres, no avanzaron a los Play-Off.

Los resultados:

Damas:

1° fecha

Zona 1:

Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo) 11 – 12 Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)

Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista) 12 - Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)

Zona 2

María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 2 Norma Bravo (La Amistad)

Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 2 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

Zona 3

Natalia Berho (Loma Negra) 9 – 12 Irma Gherbi (Loma Negra)

Florencia Vallejos (Pueblo Nuevo) 6 – 12 Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo)

Zona 4

Natali Gadea (Fortín Tradicionalista) 12 – 5 Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista)

Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista) 3 – 12 Vanesa Landoni (La Amistad)

2° fecha:

Zona 1

Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista) 12 – 4 Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo)

Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista) 12 – 5 Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)

Zona 2

Norma Bravo (La Amistad) 3 – 12 Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

María Maíz (Pueblo Nuevo) 10 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)

Zona 3

12 Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo) 7 – 12 Irma Gherbi (Loma Negra)

Natalia Berho (Loma Negra) 11 – 12 Florencia Vallejos (Pueblo Nuevo)

Zona 4

Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista) 12 – 6 Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista)

Vanesa Landoni (La Amistad) 6 – 12 Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)

Caballeros:

6° fecha:

Zona 1

Carlos Galván (Blanca Chica) 0 – 12 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)

Nahuel Landaverría (Loma Negra) 12 – 3 Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Zona 2

Hugo Gocella (Blanca Chica) 1 – 12 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)

Jorge Medina (Loma Negra) 12 – 3 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista)

Zona 3

Edgardo Salguero (El Fortín) 2 – 12 Thiago García (Álvaro Barros)

Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 5 Rodolfo Serantes (San Martín)

Zona 4

Gilberto Olmedo (El Fortín) 8 – 12 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)

Juan Cruz Lis (La Amistad) 5 – 12 Daniel Serantes (San Martín)

Interzonal

Juan Gaitán (Hinojo) 2 – 12 Gabriel Mariano (Sierra Chica)

Cristian Vera (Hinojo) 12 – 4 Martín Ottogalli (Sierra Chica)

7° fecha:

Zona 1

Ever Hammerschmidt (Pueblo Nuevo) 12 – 6 Nahuel Landaverría (Loma Negra)

Gabriel Mariano (Sierra Chica) 7 – 12 Carlos Galván (Blanca Chica)

Zona 2

Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Jorge Medina (Loma Negra)

Martín Ottogali (Sierra Chica) 12 – 8 Hugo Gocella (Blanca Chica)

Zona 3

Thiago García (Álvaro Barros) 12 – 4 Emmanuel Luis (La Amistad)

Juan Gaitán (Hinojo) 12 – 5 Edgardo Salguero (El Fortín)

Zona 4

Rubén Giannoni (Álvaro Barros) 12 – 4 Juan Cruz Lis (La Amistad)

Cristian Vera (Hinojo) 12 – 8 Gilberto Olmedo (El Fortín)

Interzonal

Rodolfo Serantes (San Martín) 12 – 2 Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista)

Daniel Serantes (San Martín) 12 – 7 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista)