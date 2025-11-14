Bochas: sigue la disputa de los Torneos Oficiales Individuales

El calendario de la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” no detuvo su andar y fue con mucha actividad en diferentes escenarios en las competencias oficiales y también con la organización de un Torneo Provincial de Menores.
En la categoría masculina se jugaron la 6° y 7° fecha y en Damas, con las 16 mejores jugadoras, arrancó la segunda ronda y también fue con doble fecha.
Por otro lado, en los escenarios olavarrienses se llevó a cabo el Campeonato Provincial Sub15 y fue con consagración para Junín que venció en la Final a Bahía Blanca por 12 a 1. El podio lo completaron dos de los equipos de Coronel Suárez, mientras que los representativos de Olavarría, que fueron tres, no avanzaron a los Play-Off.
Los resultados:
Damas:
1° fecha
Zona 1:
Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo) 11 – 12 Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)
Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista) 12 - Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista)
Zona 2
María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 2 Norma Bravo (La Amistad)
Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista) 2 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)
Zona 3
Natalia Berho (Loma Negra) 9 – 12 Irma Gherbi (Loma Negra)
Florencia Vallejos (Pueblo Nuevo) 6 – 12 Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo)
Zona 4
Natali Gadea (Fortín Tradicionalista) 12 – 5 Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista)
Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista) 3 – 12 Vanesa Landoni (La Amistad)
2° fecha:
Zona 1
Andrea Fischer (Fortín Tradicionalista) 12 – 4 Alejandra Mateucci (Pueblo Nuevo)
Erika Quinteros (Fortín Tradicionalista) 12 – 5 Jorgelina Ferreyra (Fortín Tradicionalista)
Zona 2
Norma Bravo (La Amistad) 3 – 12 Josefina Aquerreta (Fortín Tradicionalista)
María Maíz (Pueblo Nuevo) 10 – 12 Eugenia Rodríguez (Pueblo Nuevo)
Zona 3
12 Gabriela Limardo (Pueblo Nuevo) 7 – 12 Irma Gherbi (Loma Negra)
Natalia Berho (Loma Negra) 11 – 12 Florencia Vallejos (Pueblo Nuevo)
Zona 4
Adriana Sáenz Buruaga (Fortín Tradicionalista) 12 – 6 Adriana Cruz (Fortín Tradicionalista)
Vanesa Landoni (La Amistad) 6 – 12 Natali Gadea (Fortín Tradicionalista)
Caballeros:
6° fecha:
Zona 1
Carlos Galván (Blanca Chica) 0 – 12 Martín Orradre (Pueblo Nuevo)
Nahuel Landaverría (Loma Negra) 12 – 3 Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista)
Zona 2
Hugo Gocella (Blanca Chica) 1 – 12 Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo)
Jorge Medina (Loma Negra) 12 – 3 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista)
Zona 3
Edgardo Salguero (El Fortín) 2 – 12 Thiago García (Álvaro Barros)
Emanuel Lis (La Amistad) 12 – 5 Rodolfo Serantes (San Martín)
Zona 4
Gilberto Olmedo (El Fortín) 8 – 12 Rubén Giannoni (Álvaro Barros)
Juan Cruz Lis (La Amistad) 5 – 12 Daniel Serantes (San Martín)
Interzonal
Juan Gaitán (Hinojo) 2 – 12 Gabriel Mariano (Sierra Chica)
Cristian Vera (Hinojo) 12 – 4 Martín Ottogalli (Sierra Chica)
7° fecha:
Zona 1
Ever Hammerschmidt (Pueblo Nuevo) 12 – 6 Nahuel Landaverría (Loma Negra)
Gabriel Mariano (Sierra Chica) 7 – 12 Carlos Galván (Blanca Chica)
Zona 2
Juan Pablo Notararigo (Pueblo Nuevo) 12 – 1 Jorge Medina (Loma Negra)
Martín Ottogali (Sierra Chica) 12 – 8 Hugo Gocella (Blanca Chica)
Zona 3
Thiago García (Álvaro Barros) 12 – 4 Emmanuel Luis (La Amistad)
Juan Gaitán (Hinojo) 12 – 5 Edgardo Salguero (El Fortín)
Zona 4
Rubén Giannoni (Álvaro Barros) 12 – 4 Juan Cruz Lis (La Amistad)
Cristian Vera (Hinojo) 12 – 8 Gilberto Olmedo (El Fortín)
Interzonal
Rodolfo Serantes (San Martín) 12 – 2 Nicolás Aquerreta (Fortín Tradicionalista)
Daniel Serantes (San Martín) 12 – 7 Benjamín Olmedo (Fortín Tradicionalista)