Monte Hermoso prohibió los gazebos en la playa y estalló la polémica

El Concejo Deliberante deaprobó por mayoría una ordenanza propuesta por los concejales del Frente Justicialista para prohibir a partir del inicio de la temporada estival la instalación, permanencia y/o uso de estructuras tipoen la zona exclusiva de baño. La medida apunta a mejorar la convivencia y la seguridad en el balneario.

La norma dispone que el Departamento Ejecutivo debe implementar las medidas de difusión, señalización y control necesarias para su cumplimiento, y que una vez en vigencia dará lugar a la remoción inmediata de la estructura y/o la aplicación de sanciones o multas conforme a la reglamentación que se dicte.

El bloque de La Libertad Avanza no acompañó con su voto, aduciendo que la solución no debió buscarse por el lado de la prohibición sino por planificar, organizar, y facilitar su uso.

En la ordenanza se aclara que se exceptúan las instalaciones temporarias de gazebos dispuestas por el municipio, instituciones públicas, de emergencia o de seguridad que cuenten con autorización expresa, informó El Orden de Pringles.

En contra de los gazebos

Diego Ramil, presidente Concejo Deliberante de Monte Hermoso, explicó a medios locales la ordenanza que regula la instalación de las estructuras en el balneario.

La normativa va desde “calle Salta hasta calle La Garza, es casi de espigón a espigón, y el resto de los lugares de la playa el gazebo se va a poder seguir usando, es una medida que tiene que ver estrictamente con la seguridad en la playa. Hemos tenido muchas inquietudes de los guardavidas que nos dicen que les dificulta el trabajo y la visibilidad del mar. Además, los gazebos son muy grandes, y si están mal colocados, provocan accidentes”.

A favor de los gazebos

Silvia Manzo, concejal de la Libertad Avanza, integra un bloque que se opuso a la propuesta de ordenanza. “Si los gazebos son una barrera visual del paisaje, entonces ¿qué tenemos que decir de las construcciones? Hay edificios de 14 pisos autorizados sobre la costanera cuando la ordenanza de planeamiento urbano habla de 7 pisos", expresó a El Orden.

Refiriéndose a la ordenanza votada por el justicialismo, Manzo expresó: "No entendemos este modus operandum donde pareciera que queremos espantar a la gente en vez de atraerla, y en estos casos el turista llega y se encuentra con barreras" amplió.

La edil recordó que la primera prohibición fue -hace varios años- quitar los baños públicos de la playa. "Adujeron que estaban siempre sucios, pero eso se soluciona con educación y personal para mantenerlos".

"Desde La Libertad Avanza creemos que si somos una ciudad turística tenemos que trabajar para dar más y mejor servicio al turista. Y espero que no se enojen con Monte Hermoso, porque es mucho más que las prohibiciones" finalizó.