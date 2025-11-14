Tenis: la Pre-Qualy del M15 tiene a su campeón | Infoeme
Viernes 14 de Noviembre 2025
Viernes 14 de Noviembre 2025
 deportes
 |  Tenis
 14 de Noviembre de 2025

Tenis: la Pre-Qualy del M15 tiene a su campeón

En las últimas horas llegó a su fin la Pre-Qualy del M15 de Olavarría y fue con la consagración de Francisco Croscio que será parte del cuadro principal del certamen internacional.

En el Complejo de Deportes La Pedrera y jugadores de distintas provincias, se puso en marcha la etapa previa del certamen internacional que tendrá lugar durante la venidera semana.

 

Francisco Croscio se coronó campeón de la Pre-Qualy del M15 al derrotar a Mateo Celso en la Final de la Pre-Qualy de la competencia reservada profesional M15 que se desarrolla en La Pedrera.

 

El ganador, en el transcurso del jueves, se aseguró un lugar en el cuadro principal del certamen, mientras que su rival accedió a la etapa clasificatoria.

 

Fuente: Prensa La Pedrera

 

