Tras el pedido de ATE, la Provincia de Buenos Aires reabre la paritaria salarial

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a, que comenzará. Las organizaciones estaban luchando desde octubre por conseguir una audiencia para recomponer los salarios. El último acuerdo había sido en agosto.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación.

La reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo -en 7 entre 39 y 40, La Plata- este martes próximo a las 17.15.

La convocatoria, según asegura 0221, se extendió al resto de los gremios con representación entre los trabajadores de la Ley 10.430. En la reunión habrá dos representantes de cada gremio: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y ATE.

El 22 de octubre

El sindicato había solicitado reabrir la discusión el 22 de octubre mediante una carta enviada al ministro de Trabajo, Walter Correa. Allí se hacía hincapié en que “resulta indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente" y así "logremos recuperar poder adquisitivo salarial".

El último acuerdo salarial se firmó en agosto e incluyó un aumento del 5% distribuido en septiembre y noviembre. Desde entonces, las organizaciones del sector sostienen que los sueldos quedaron por debajo de la suba inflacionaria.