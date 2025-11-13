Impulsan curso de Capacitación en Servicio para Cuidadores de Personas Mayores

El Municipio de Olavarría informa que se encuentra abierta la inscripción para el curso de Capacitación en Servicio para Cuidadores de Personas Mayores, una propuesta formativa que se enmarca en el Programa Municipal de Acompañamiento a Instituciones de Larga Estadía. Consistirá en 9 encuentros presenciales que se iniciarán el próximo 20 de noviembre, con contenidos teóricos y prácticos que serán brindados por profesionales en la materia, destinado tanto a trabajadores y trabajadoras de este tipo de espacios, como así también personas interesadas en la temática.

Se trata de una iniciativa que surge de la articulación y vinculación entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -a través de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara y Región Sanitaria IX-, el Consejo Administrativo de Salud y la Coordinación de Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio.

“Este tipo de acciones reflejan una decisión política y de gestión clara, que es la de seguir fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al cuidado y la atención integral de las personas mayores. Trabajar de manera conjunta, entre distintos niveles del Estado y con los equipos locales, nos permite construir una red de cuidados más sólida, más humana y más profesional”, se expresó desde la Subsecretaría de Desarrollo Social.

La propuesta tiene por objetivo que las personas presentes puedan incorporar conceptos y herramientas fundamentales para el cuidado de la persona mayor. A la par, con estos espacios de formación e intercambio se busca también poner en valor el rol y la función de las y los cuidadores.

La inscripción se desarrollará únicamente de manera online, a través del formulario al que se accede haciendo click aquí, y los encuentros se desarrollarán en el Salón Rivadavia. El curso entregará certificación emitida por el Equipo Regional de Capacitación y la Región Sanitaria IX, pero para lograr dicha acreditación se deberá contar con, al menos, el 75% de asistencia y la aprobación de la evaluación final.

Las clases estarán a cargo de las licenciadas María Luz Riva de Neira y Carla Bonaldo, además del licenciado Luis Caggiano, quien estará al frente de los contenidos prácticos.

Las jornadas se llevarán a cabo en los siguientes días, siempre en el Salón Rivadavia de 13:30 a 16:30 horas:

_ 20 de noviembre

_ 26 de noviembre

_ 28 de noviembre

_ 2 de diciembre

_ 4 de diciembre

_ 9 de diciembre

_ 11 de diciembre

_ 13 de diciembre

_ 18 de diciembre