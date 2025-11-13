Una falla en una línea de media tensión dejó sin luz a barrios y localidades

Durante la tarde de este jueves se registró la salida de servicio de la Línea de Media Tensión N*1, o que provocó la interrupción del suministro en algunos barrios de la ciudad y localidades.
De acuerdo a la información de Coopelectric, la falla pudo ser aislada aunque continúan realizándose tareas operativas para restituir el suministro en:
• Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, barrio Bice.
• Parque Helios Eseverri.
• Sistemas Rurales de Crotto.
El personal de la empresa seguirá trabajando para restablecer el servicio prontamente.