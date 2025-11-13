Una falla en una línea de media tensión dejó sin luz a barrios y localidades | Infoeme
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:17hs
24°
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:17hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  comunidad
 - 13 de Noviembre de 2025 | 18:48

Una falla en una línea de media tensión dejó sin luz a barrios y localidades

El personal de Coopelectric continúa realizando las tareas operativas correspondientes para restablecer el Servicio prontamente.

Imagen Ilustrativa.

Durante la tarde de este jueves se registró la salida de servicio de la Línea de Media Tensión N*1, o que provocó la interrupción del suministro en algunos barrios de la ciudad y localidades.

De acuerdo a la información de Coopelectric, la falla pudo ser aislada aunque continúan realizándose tareas operativas para restituir el suministro en: 

•    Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, barrio Bice.

•    Parque Helios Eseverri.

•    Sistemas Rurales de Crotto.

El personal de la empresa seguirá trabajando para restablecer el servicio prontamente.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME