Una falla en una línea de media tensión dejó sin luz a barrios y localidades

Durante la tarde de este jueves se registró la salida de servicio de la Línea de Media Tensión N*1, o que provocó la interrupción del suministro en algunos barrios de la ciudad y localidades.

De acuerdo a la información de Coopelectric, la falla pudo ser aislada aunque continúan realizándose tareas operativas para restituir el suministro en:

• Barrios Isaura, Norte, Eucaliptus, Matadero, Cuarteles, barrio Bice.

• Parque Helios Eseverri.

• Sistemas Rurales de Crotto.

El personal de la empresa seguirá trabajando para restablecer el servicio prontamente.