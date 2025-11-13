Golf: se jugó otra fecha del “Torneo de los Miércoles”

El campo de golf del Club Estudiantes recibió una nueva fecha del Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para tres categorías.

En la recta final de la competencia anual que tiene como premio un viaje, Amadeo Papa con 33 golpes se impuso en Hasta 13 de Hándicap. Iván Recabarren con 34 golpes y Martiniano Díaz Oviedo con 35 golpes completaron el podio.

En De 14 a 24, el triunfo fue para Julio López con 30 golpes que fue escoltado por Julio Escalada y Fabián Palacios con 32 golpes.

Por último, Ricardo De Beláustegui con 28 golpes ganó en De 25 al máximo. Raúl Sabbatini y Santiago Green con 33 golpes se ubicaron también en las principales posiciones.

La nutrida actividad golfística continuará el fin de semana con doble jornada con el Campeonato del Club Match Play. A la par, el sábado se disputará un Medal Play 18 hoyos y el domingo comenzará un Torneo comenzará un Torneo a 9 hoyos con distintos auspiciantes donde se estirará por varios fines de semana.

Fuente: Prensa CAE