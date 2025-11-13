Handball: el “Bata” jugó un pendiente y el “Chaira” la Semifinal

Estudiantes como local por una fecha postergada y Racing siendo visitante en una Semifinal completaron sus presentaciones en diferentes competencias.

El pasado sábado, en Trenque Lauquen, Racing derrotó a Ferro en una de las Semifinales de la Copa de Plata de la Primera División Femenina y fue con festejo. Fue 29 a 22 para enfrentar en la definición a Bolívar en una nueva temporada en la Asociación Pehuajense de Balonmano.

Por otro lado, en la jornada del domingo, Estudiantes recibió a Los Toldos este domingo por la sexta fecha de la Súper-Liga Asociación Amiga del Balonmano. Además, el sábado, la Primera Femenina venció también de local a Handball Monte por 20 a 5 también en un cotejo pendiente.

Los resultados:

CAE vs Los Toldos:

Infantiles Masculino: 4-0

Infantiles Mixto: 4-0

Infantiles Femenino: 0-4

Alevines Masculino: 36-41

Alevines Femenino: 28-26

Menores Masculino: 32-73

Menores Femenino: 28-31

Cadetes Masculino: 34-37

Cadetes Femenino: 39-19

Juveniles Masculino: 33-24

Mayores Masculino: 43-28

Fuente: Prensa CAE // A.Pe.Bal.