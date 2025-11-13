Handball: el “Bata” jugó un pendiente y el “Chaira” la Semifinal | Infoeme
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:19hs
24°
Jueves 13 de Noviembre 2025 - 20:19hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  deportes
 |  Handball
 - 13 de Noviembre de 2025 | 17:41

Handball: el “Bata” jugó un pendiente y el “Chaira” la Semifinal

Los dos equipos de handball de la Ciudad tuvieron acción el pasado fin de semana con diferentes instancias de competencias.

Estudiantes como local por una fecha postergada y Racing siendo visitante en una Semifinal completaron sus presentaciones en diferentes competencias.

 

El pasado sábado, en Trenque Lauquen, Racing derrotó a Ferro en una de las Semifinales de la Copa de Plata de la Primera División Femenina y fue con festejo. Fue 29 a 22 para enfrentar en la definición a Bolívar en una nueva temporada en la Asociación Pehuajense de Balonmano.

 

Por otro lado, en la jornada del domingo, Estudiantes recibió a Los Toldos este domingo por la sexta fecha de la Súper-Liga Asociación Amiga del Balonmano. Además, el sábado, la Primera Femenina venció también de local a Handball Monte por 20 a 5 también en un cotejo pendiente.

 

Los resultados:

CAE vs Los Toldos:

Infantiles Masculino: 4-0

Infantiles Mixto: 4-0

Infantiles Femenino: 0-4

Alevines Masculino: 36-41

Alevines Femenino: 28-26

Menores Masculino: 32-73

Menores Femenino: 28-31

Cadetes Masculino: 34-37

Cadetes Femenino: 39-19

Juveniles Masculino: 33-24

Mayores Masculino: 43-28

 

Fuente: Prensa CAE // A.Pe.Bal.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME