Handball: el “Bata” jugó un pendiente y el “Chaira” la Semifinal

Estudiantes como local por una fecha postergada y Racing siendo visitante en una Semifinal completaron sus presentaciones en diferentes competencias.
El pasado sábado, en Trenque Lauquen, Racing derrotó a Ferro en una de las Semifinales de la Copa de Plata de la Primera División Femenina y fue con festejo. Fue 29 a 22 para enfrentar en la definición a Bolívar en una nueva temporada en la Asociación Pehuajense de Balonmano.
Por otro lado, en la jornada del domingo, Estudiantes recibió a Los Toldos este domingo por la sexta fecha de la Súper-Liga Asociación Amiga del Balonmano. Además, el sábado, la Primera Femenina venció también de local a Handball Monte por 20 a 5 también en un cotejo pendiente.
Los resultados:
CAE vs Los Toldos:
Infantiles Masculino: 4-0
Infantiles Mixto: 4-0
Infantiles Femenino: 0-4
Alevines Masculino: 36-41
Alevines Femenino: 28-26
Menores Masculino: 32-73
Menores Femenino: 28-31
Cadetes Masculino: 34-37
Cadetes Femenino: 39-19
Juveniles Masculino: 33-24
Mayores Masculino: 43-28
Fuente: Prensa CAE // A.Pe.Bal.