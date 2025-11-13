Este sábado llega la “Noche de los Museos en Olavarría”

El sábado 15 de noviembre Olavarría y sus localidades se suman a la primera edición de “Noche de los Museos en Olavarría”, una jornada donde el arte, la historia y la memoria se reúnen bajo las estrellas.

Con entrada libre y gratuita los espacios abrirán sus puertas desde las 19 hs invitando al público a recorrerlos a la luz de la noche, con nuevas miradas, sonidos y experiencias.

Durante la noche los museos ofrecen visitas especiales, intervenciones musicales, realidad virtual, talleres y la participación de vecinos e instituciones. El circuito incluirá los espacios del centro y de las localidades.

Museos que participan del evento:

Museo Dámaso Arce (San Martín 2862).

Museo Municipal Hnos. Emiliozzi (Necochea 3229).

Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” (Av. Pellegrini 4200).

Museo Municipal de Espigas (Calle 6 y 9).

Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chiérico” (Av. de los Fundadores 610).

Museo Hogar Municipal Loma Negra (Sarmiento 830).

Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller (Av. San Miguel Arcángel 1209).

Colonia San Miguel Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica (Calle Sbardolini 1001).

Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas (Avenida San Martín al 2000).

Cabe destacar que el evento contará con el acompañamiento de la Asociación Descendientes de los Alemanes del Volga filial Colonia Hinojo”, Unión de Colonias Alemanas del Volga del Partido de Olavarría, “Asociación Civil Patrimonio Cultural Minero, Casa de Cultura y Turismo Loma Negra (V.A.F.) y Patrimonio Sierra Chica.

Museo Municipal “Dámaso Arce”

Salas abiertas de 19 a 23 horas

19:00 hs: Exploradores del arte oculto (actividad apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada).

20 horas: “Velada Gráfica”: Actividad que ofrece estampas de grabado para que el público se las lleve, se exhiben múltiples impresiones de diferentes matrices. Esta dinámica permite al público adquirir una estampa creando una conexión directa con el artista y la técnica. Las mismas están dispuestas de manera accesible, para que el público pueda mirarlas de cerca. Los artistas, Cecilia Bax, Natalia Krivochen, Fernando Garcia y Lorena Rivas, estarán presentes para hablar sobre el proceso de creación, las técnicas de grabado utilizadas, el significado de la obra y responder preguntas del público. El objetivo es democratizar el arte, permitiendo que más personas puedan adquirir una obra original y fomentando el conocimiento del grabado como técnica artística y de comunicación. No requiere inscripción. Cupo ilimitado. Público en general.

Museo Municipal “Hnos. Emiliozzi”

Apertura de salas de 17:30 a 22:00 horas

17:30 horas: Se presentarán alumnos del Conservatorio de Música “E. Mogávero”, la Orquesta Escuela Municipal y la Banda Escuela Municipal “Hugo Bazzano”. En esta oportunidad expondrán el trabajo final integrador (Ailén Ruiz, Mailén Suburu, Valentina Fernandez, Walter Benítez).

19:00 horas. Experiencia inmersiva a cargo de Nexura VR. El taller de Emiliozzi. A Través de la utilización de la realidad virtual volveremos en el tiempo para ver a los gringos en su taller. Actividad con cupo. Inscripción en el museo, para mayores de 12 años.

Museo Municipal de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” y Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”

Apertura de salas de 18:00 a 21:00 horas

20:00 horas. “Megafauna flúor” (apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada)

Museo Municipal de Espigas

Apertura de salas de 19:00 a 22:00 horas

30hs: Exploradores del arte oculto (actividad apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada)

Museo Municipal de los Alemanes del Volga “Ariel Chierico” de Colonia Hinojo

Apertura de salas de 19:00 a 22:00 horas

Venta de comida a cargo de Alemanes del Volga

19:00 horas: Exploradores del arte oculto (actividad apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada).

20:00 horas: Presentación de Chicha.

30 horas: Luis Gallastegui y baile de Folklore.

Museo Hogar Municipal Loma Negra

Apertura de salas de 19:00 a 22:00 horas

19:00 horas. Presentación de Cintia de la biblioteca “Rincón de los Sueños”, con una actividad de autores locales.(con cupo, por orden de llegada, actividad para infancias acompañados por un adulto). Casa Cultura y Turismo (VAF).

20:00 horas. Presentación del Taller municipal de danza clásica india.

30 horas. Exploradores del arte oculto (actividad apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada)

21:00 horas: Coro de la Villa.

Museo Municipal “Miguel Stoessel Müller” de Colonia San Miguel

Apertura de salas de 19:00 a 22:00 horas

19:00 horas: Exploradores del arte oculto (actividad apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada).

20:00 horas: Taller Municipal de Folclore.

20:30 horas: Taekwondo.

Museo Municipal de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica

Apertura de salas de 19:00 a 22:00 horas

Presentación del cierre del taller municipal de Marroquinería.

19:00 horas: Exploradores del arte oculto (actividad apta para todo público, sin inscripción, con cupo por orden de llegada).

20:00 horas: Conversatorio “Artesanos de la piedra” a cargo del grupo Patrimonio Sierra Chica.

Disertarán:

– Alejandro Gregorini, descendiente de los primeros inmigrantes italianos que vinieron a extraer el granito para la industria minera y propietario de la Capilla Santa Lucía y la Casona de Gregorini.

– Jorge Pacheco, heredero del oficio de picapedrero.

– Mario Arabito, arquitecto e integrante del grupo Patrimonio Arquitectónico de Olavarría.

– Rodrigo Pallicer, Licenciado en Antropología Social, Profesor de Antropología y Magister en Patrimonio Industrial.

Presentación de muestra estática con documentos, fotografías y audiovisuales del patrimonio de la localidad a cargo de Patrimonio Sierra Chica.

Museo Municipal de la Estación de Sierras Bayas

Apertura de salas de 19:00 a 22:00 horas