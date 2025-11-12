Inscripción abierta para el Taller de Huerta Agroecológica y Soberanía Alimentaria

En el marco de las propuestas del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima” invitan a participar del Taller de Huerta Agroecológica y Soberanía Alimentaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre.

La actividad se iniciará a las 18 horas y tendrá lugar en la huerta del Bioparque Municipal “La Máxima”.

Se trata de un encuentro práctico y reflexivo en torno a la huerta agroecológica como herramienta de transformación social, cuidado del ambiente y construcción de soberanía alimentaria.

A través de este taller, se explorarán técnicas sustentables de cultivo, el valor de las semillas nativas y la importancia de recuperar saberes comunitarios para fortalecer nuestra relación con la tierra.

El encuentro se realizará en memoria de Kita Gorban (1958–2025), activista, educadora popular y referente del movimiento ambiental y social argentino. Kita dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, la justicia ambiental y la educación popular, promoviendo siempre la organización comunitaria y el respeto por la vida en todas sus formas.

Se trata de una propuesta libre y gratuita, que requiere inscripción previa, a través del siguiente formulario. Cabe aclarar que los cupos son limitados (35 personas). Como parte del taller se entregarán plantines de regalo.