El Municipio refuerza la campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

El Municipio, a través de la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, refuerza la campaña de vacunación contra Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA).

Se trata de una enfermedad viral aguda grave producida por un virus que es transmitido por el contacto con roedores, sus heces, orina o saliva o al respirar el polvo infestado generado por las excretas de roedores.

La FHA afecta principalmente a las personas que viven, trabajan, visitan el campo o han estado en contacto con sitios invadidos por roedores. Se incluye además a personal rural, efectivos policiales, personal que trabaja con maquinarias agrícolas, personal de tambos y frigoríficos, veterinarios y docentes del sector rural, entre otros.

Requisitos para recibir la vacunación:

Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad

No haber recibido la vacuna Candid#1 anteriormente.

En caso de mujeres, no estar embarazadas o amamantando.

No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.

No estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión.

No haber recibido ninguna vacuna y/o gammaglobulinas en el mes previo ni posterior a recibir Candid#

Las personas interesadas en recibir la vacuna pueden acercarse al vacunatorio más cercano para consultar si cumplen con los requisitos para ser inmunizados, y allí se los inscribirá para concretar la vacunación.

Los principales síntomas de la FHA son decaimiento general, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas y/o vómitos.

La vacunación es la principal forma de prevenirla. Por último, como medida de prevención también se recomienda:

Higiene de manos y cambio de ropas cada vez que hayan frecuentado zonas de roedores

No introducir tallos, hojas o granos en la boca

No acostarse sobre bolsas o sobre el suelo

Comer y dormir en habitaciones limpias

Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda

No destruir la fauna de predadores de roedores (lechuzas, lechuzones, chimangos y gatos)

Detalle de vacunatorios que integran la red de Salud del Municipio

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

Centro de Inmunizaciones Banco de Leche: lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, sábados de 8:30 a 12:30 horas.

CAPS: Lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

– CAPS 1 » Obrero» Av. Del valle 4291 425473

– CAPS 2 «Sarmiento» R. S. Peña 1450 455696

– CAPS 3 «Amoroso» A. Barros y Deán Funes 421067

– CAPS 4 SIERRA CHICA Sbardolini esq. Marelli 15422229

– CAPS 5 (Territorial 4) «H. Yrigoyen» R. Fal 4124 420646

– CAPS 6 «12 de Octubre» H. Yrigoyen 660 456553

– CAPS 7 «Independencia» Pueyrredón y Ayacucho 420794

– CAPS 8 «10 de Junio» Giovanelli 3867 424415

– CAPS 9 «Colonia san Miguel» 492954

– CAPS 12 «Barrio CECO» B. CECO casa 500 451945

– CAPS 13 «Blanca Grande» Calle 5 y Calle 6 2314426170

– CAPS 14 «Recalde» Calle 45 Planta Urbana 2314499120

– CAPS 15 «Santa Luisa» Zanardi y Calle 12 495522

– CAPS 16 «V. Magdalena» Córdoba 3082 15579810

– CAPS 17 «Dámaso Arce» 25 de mayo 1135 430023

– CAPS 18 (Territorial 2) «Alberdi» Av. Alberdi y Cnel. Suarez 456306

– CAPS 19 «Colonia Hinojo» A. de los Fundadores 1206 491515

– CAPS 20 «AOMA» Gral. Paz 11422 15714927

– CAPS 21 «Loma Negra» 1 de mayo 1458 493291

– CAPS 22 (Territorial 6) «Villa Mailin» Mendoza y Balcarce 451601

– CAPS 23 «Belén» Emiliozzi 5830 15714953

– CAPS 25 «Acupo» 101 Bis 3501 15714929

– CAPS 26 «Lourdes» Grimaldi 894 15579766

– CAPS 27 – CIC 113 bis 601 15714923

– Hospital Sierras Bayas Smirnoff 2362 492105

– Hospital Espigas 2314493011

– Hospital Hinojo Calle 5 S/N 491052