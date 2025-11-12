Más de 1100 estudiantes participaron de las charlas de seguridad vial durante el 2025

El Municipio de Olavarría informa que durante el ciclo lectivo del corriente año más de 1100 estudiantes de establecimientos educativos de todo el Partido de Olavarría participaron de las jornadas de Seguridad Vial desplegadas desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, una iniciativa que integra el conjunto de políticas y acciones que desde el área se realizan en materia de prevención, control y educación en Seguridad Vial.

Se trató de un total de 1119 alumnos, según el detalle realizado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, desde donde se detalló que la última charla de estas características se realizó días atrás en la Escuela N° 4 “Domingo Faustino Sarmiento”.

Las jornadas contemplaron establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, como así también establecimientos de educación especial y Talleres Protegidos.