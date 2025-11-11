FIO impulsa charla sobre viviendas colaborativas para personas mayores

La Facultad de Ingeniería de Olavarría invita a participar de la conferencia “La vivienda que cambia con tus cambios: viviendas colaborativas para personas mayores”, que estará a cargo de la psicóloga Norma Ofelia Alonso, especialista en gerontología ambiental, mediación comunitaria y proyectos habitacionales inclusivos.

El encuentro se realizará el jueves 14 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio de la unidad académica de la UNICEN, con entrada libre y gratuita.

Durante la actividad se abordarán los avances en las investigaciones sobre la nueva longevidad, los factores protectores y de riesgo, y la importancia de los entornos que promueven la autonomía y la participación activa de las personas mayores.

La propuesta tiene como objetivo difundir los aportes de la Gerontología Ambiental y de las nuevas miradas sobre el habitar y el envejecimiento, promoviendo espacios de intercambio entre profesionales de distintos campos.

La charla está dirigida a profesionales de la construcción, desarrolladores, gerontólogos, kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales y demás especialistas interesados en la calidad de vida y el hábitat en la vejez. Es organizada por la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la FIO y se enmarca en las acciones de formación permanente que impulsa la institución para fortalecer el vínculo entre universidad, comunidad y territorio.