Barrio Mariano Moreno: robó dos cajas de herramientas, intentó huir pero lo atraparon y terminó preso

Un delincuente de 29 años fue aprehendido este lunes por la policía luego de ser sorprendido in frananti huyendo con cajas de herramientas que había robado de una propiedad del Barrio Mariano Moreno.

Fuentes policiales detallaron a Infoeme que fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a 25 de Mayo al 3400 en donde un ciudadano denunció que le habían robado y aportó una descripción del ladrón.

De esta forma, la policía comenzó a recorrer la zona y encontraron al malviviente en las inmediaciones del lugar del hecho mientras huía a pie con dos cajas llenas de herramientas por lo que fue aprehendido.

El ladrón fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI N°7 que inició una causa caratulada como "Robo In Fraganti" en la que quedó imputado.