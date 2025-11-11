Barrio Mariano Moreno: robó dos cajas de herramientas, intentó huir pero lo atraparon y terminó preso | Infoeme
Martes 11 de Noviembre 2025 - 12:47hs
21°
Martes 11 de Noviembre 2025 - 12:47hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  policiales
 |  aprehendido por robo
 - 11 de Noviembre de 2025 | 11:53

Barrio Mariano Moreno: robó dos cajas de herramientas, intentó huir pero lo atraparon y terminó preso

Ocurrió este lunes y fue aprehendido por la policía cerca del lugar del hecho. Quedó alojado en la Comisaría Primera imputado por robo.

Un delincuente de 29 años fue aprehendido este lunes por la policía luego de ser sorprendido in frananti huyendo con cajas de herramientas que había robado de una propiedad del Barrio Mariano Moreno

Fuentes policiales detallaron a Infoeme que fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a 25 de Mayo al 3400 en donde un ciudadano denunció que le habían robado y aportó una descripción del ladrón. 

De esta forma, la policía comenzó a recorrer la zona y encontraron al malviviente en las inmediaciones del lugar del hecho mientras huía a pie con dos cajas llenas de herramientas por lo que fue aprehendido

El ladrón fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI N°7 que inició una causa caratulada como "Robo In Fraganti" en la que quedó imputado.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME