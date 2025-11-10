Homenajearon a Fernando Losardo, a un mes de su muerte en la Ruta 226 | Infoeme
 10 de Noviembre de 2025

Homenajearon a Fernando Losardo, a un mes de su muerte en la Ruta 226

El trágico accidente que le costó la vida a Fernando Losardo, de 48 años y oriundo de Colonia Nievas, ocurrió el pasado 10 de octubre.

Foto: Noticias de Azul.

En la tarde de este lunes, en el kilómetro 265 de la Ruta Nacional Nº 226 realizaron un emotivo homenaje en memoria de Fernando Losardo, quien perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el pasado 10 de octubre.

De acuerdo a la información del portal "Noticias de Azul", durante el acto, se descubrió un monolito conmemorativo en el lugar del siniestro y una estrella amarilla, símbolo que busca generar conciencia sobre la seguridad vial y recordar a las víctimas de siniestros de tránsito.

 

 

Foto: Noticias de Azul.

 

Se hicieron presentes personal de Corredores Viales Hinojo y efectivos del Destacamento Vial Azul.

Fernando Losardo tenía de 48 años y era oriundo de Colonia Nievas. Lamentablemente perdió la vida hace un mes cuando el tractor que conducía fue embestido por un camión IVECO perteneciente a la empresa Transporte Frontera Sur.

