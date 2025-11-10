Rompió una prohibición de acercamiento, amenazó a su ex con una cuchilla y terminó preso

Un olavarriense de 41 años fue aprehendido este domingo en el Barrio Roca Merlo luego de que la policía lo sorprendió tras atacar y amenazar con una cuchilla a su ex pareja, con la que tiene una restricción de acercamiento por una causa de violencia de género.

La policía recibió un llamado al 911 en el que se denunció que había una confrontación protagonizada por un hombre en Hipólito Yrigoyen y Lavalle por lo que efectivos del Comando de Patrullas se acercaron de urgencia.

Cuando llegaron allí había un tumulto en torno al sujeto y los uniformados fueron notificados por testigos y por la propia víctima de lo ocurrido: el sujeto había dañado las ruedas del auto de su ex pareja con una cuchilla con la que también la había amenazado y golpeado, generándole una lesión en el cuello.

Asimismo, comprobaron que ciudadano tenía una restricción de acercamiento en vigencia ordenada por el Juzgado de Familia Nº2 en el marco de una causa de violencia de género, por la que la mujer tenía un botón de pánico.

A raíz de esto, el ciudadano fue aprehendido y trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº5 que inició una causa caratulada como "Desobediencia, Daños, Lesiones y Amenazas Agravadas".

Este medio no revela datos sobre la identidad del aprehendido para resguardar a la persona que denunció los hechos y a su familia.

Si vos o alguien que conoces atraviesa una situación de violencia de género, podes comunicarte a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.