Confirmaron que se usó un químico prohibido en la explosión del volcán en la feria escolar de Pergamino

A un mes del accidente en la feria de ciencias del, en Pergamino , la investigación judicial confirmó que la explosión que dejó 17 heridos se produjo por el uso de, una sustancia prohibida.

El hecho ocurrió el pasado 9 de octubre durante la muestra anual del colegio, cuando una maqueta que simulaba la erupción de un volcán estalló frente a alumnos, docentes y familias. Catalina, una nena de 10 años que estaba en primera fila, sufrió el impacto de un fragmento metálico y fue la más afectada: tuvo un grave traumatismo craneofacial y debió ser operada en dos oportunidades.

No autorizada

Según los peritajes realizados por especialistas en explosivos, en la mezcla utilizada se detectó clorato de potasio, una sustancia no autorizada por el Registro de productos pirotécnicos. “Se utilizó junto con naftalina y eso genera el efecto de explosión”, detallaron fuentes judiciales.

Con los resultados en mano, el fiscal Fernando Pertierra, a cargo de la causa, anticipó que en los próximos días citará a indagatoria al profesor responsable del experimento y a la directora del establecimiento, y que la causa pasará a estar caratulada como “estrago culposo”.

En el cierre

El accidente ocurrió durante el cierre de la feria, cuando una alumna encendió una mezcla de azufre, carbón y sales dentro de dos tubos metálicos. El fuego se descontroló y la maqueta estalló, lo que provocó una lluvia de material incandescente.

Además de Catalina, una docente resultó con heridas graves y fue operada en el Hospital San Felipe de San Nicolás. Otras 15 personas —11 adultos y 4 menores— sufrieron lesiones leves y fueron dadas de alta ese mismo día.

El caso de Pergamino coincidió con otro accidente similar ocurrido esa misma semana en un colegio del barrio porteño de Palermo, donde una demostración con alcohol también terminó en explosión y dejó 17 heridos. (DIB)