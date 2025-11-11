Necochea: buscan a una mujer que está desaparecida y su pareja fue detenida cuando abandonaba la ciudad

, de 38 años, quien llegó apara pasar unos días de campamento, está desaparecida desde la noche del sábado y es intensamente buscada. Durante la mañana del domingo la Policía aprehendió a su pareja, quien abandonaba la ciudad. De acuerdo con testigos, la mujer y el hombre, de 32 años y de apellido Gutiérrez, habrían mantenido una discusión en un camping, en la zona del Parque Miguel Lillo.

Natanael, hermano de Bulacio, dialogó con Ecos Diarios de Necochea y señaló que no tiene novedades desde el sábado a la noche. "Hablé en la semana y después me avisaron que había desaparecido. Ahí me enteré que había ido a Necochea", contó. Añadió que la mujer estaba viviendo en Villa Cacique-Barker, partido de Benito Juárez. Además, indicó que estaba en una relación desde hacía unos dos años.

Unos 80 policías están abocados a la búsqueda de Bulacio, apoyados también por canes. Si bien las investigaciones comenzaron el domingo en uno de los campings del parque, hoy la Policía extendió la zona de rastrillaje.

Al momento de la desaparición, Bulacio tenía rastas y ropa deportiva. La mujer es de ojos marrones y mide aproximadamente 1,75 metros. Según un testigo, habría mantenido una discusión con su pareja la noche del sábado. Luego, por la mañana del domingo, el hombre habría salido solo del camping.