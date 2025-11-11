Se abrió la inscripción para Jardines Maternales Municipales

Desde la Dirección de Niñeces y Adolescencias, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, se informó que desde el lunes 11 al viernes 28 de noviembre se encuentra abierta la inscripción para los Jardines Maternales Municipales, en las salas de lactantes/bebés, deambuladores y 2 años.

Los jardines maternales municipales son espacios de formación y cuidado de niños y niñas desde 45 días hasta 3 años, que desarrollan actividades ininterrumpidamente durante todo el año, adaptando las propuestas educativas mediante el desarrollo de talleres, estímulos deportivos y recreativos, y abordaje integral. Están distribuidos por diferentes barrios de la ciudad, a través de doce sedes territoriales incluyendo las localidades serranas.

Para proceder a la inscripción, aquellas personas interesadas deberán completar el siguiente link o bien podrán acercarse a cada sede institucional a rellenar la planilla de solicitud.

Posteriormente se convocará a las familias a una entrevista y se evaluarán las vacantes, siendo debidamente comunicadas entre el 15 y 19 de diciembre.

Por consultas pueden enviar un mail a dirninecesyadolescencias@olavarria.gov.ar o bien comunicarse al teléfono 411041/411042.

Jardines Maternales Municipales