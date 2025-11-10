Básquet Local: las "Semis" arrancaron con festejo de Independiente  | Infoeme
Básquet Local: las "Semis" arrancaron con festejo de Independiente 

En la noche del lunes dio inicio la llave de Semifinales del Torneo Clausura e Independiente se puso en ventaja.

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició las Semifinales y fue con festejo para Independiente en condición de local.

 

El "Rojinegro" derrotó 68 a 59 a Pueblo Nuevo en el Duggan Martignoni y se adelantó en la "Semi". Francisco Ullua con 18 puntos fue el máximo anotador de la noche.

 

Trabajoso triunfo logró el equipo de Tandil, dominó la primera mitad sin lograr grandes diferencias y reaccionó en los últimos 10 minutos luego de que el “Lobo” tomara la delantera tras un gran tercer parcial.

 

El próximo miércoles, desde las 21:15 tendrá lugar una nueva edición del clásico entre Racing y Estudiantes en el Parque Olavarría.

 

Síntesis Independiente - Pueblo Nuevo:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Villacorta, J. y Merchant, C.

Independiente (68): Ullua (18), Capristo (10), Lanusse (14), Pedone Diez (9), Oliveri (0) -FI- Beltramella (2), San Martín (12), Giano (0), Ojeda (3), Pasty (0). DT- Emmanuel Hartstock

Pueblo Nuevo (59): Barsi (3), Carballo (3), Menon (10), Dupin (14), Alveza (10) -FI- Messina (7), Alonso (0), Alberca (6), Torres Gisler (3), Sánchez (3), Toledo (0). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 21-17; 33-30; 48-47 y 68-59 

 

