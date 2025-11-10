Llenar el changuito en la provincia de Buenos Aires cuesta más de $750.000

Lay bebidas para una familia de clase media alcanzó enen el interior de la provincia de Buenos Aires, 2,6% más que un mes anterior, lo que estaría por encima de la inflación que va a dar a conocer el Indec. En los municipios del conurbano, es el costo es de $757.546.

Así lo refleja un informe de la consultora Analytica, que expuso las diferencias en los precios de los carritos de compras promedio de cada región del país para una familia de clase media compuesta por dos adultos y dos menores. El nivel salarial y la presión impositiva resultan factores determinantes para explicar la diferencia de precios entre jurisdicciones.

Mientras que en agosto llenar el changuito por mes en los distritos del interior estaba en $725.692, un mes después saltó a $739.682 y ahora a $759.029. En el Gran Buenos Aires, aunque el valor es similar, pasó de $740.764 a $757.546 en octubre.

Sin embargo, hay diferencias entre la provincia de Buenos Aires y el resto del país, que pone a los bonaerenses en “ventaja” en comparación como la región sur del país, que está en la cima del ranking.

Más allá de los productos específicos y las variaciones de precios, el changuito más caro es el de Santa Cruz: llenarlo mensualmente en la provincia patagónica (la segunda más grande y la de menor densidad poblacional del país) cuesta $834.177. Le siguen Chubut con $829.597, Tierra del Fuego ($822.066), Río Negro ($804.049) y en Neuquén ($791.546).

En cambio, los changuitos más baratos están en Chaco ($755.224), Formosa ($749.929) y Misiones ($748.815). Y justamente en el ranking, de abajo para arriba, el interior bonaerense aparece sexta, entre las regiones donde se consigue en “mejor precio” la incursión el supermercado.

La consultora señala como posibles causas de la dispersión de precios la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos es a la vez la región que tiene los salarios más elevados. De hecho, Santa Cruz tiene la canasta más costosa pero es también la provincia con el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén, debido a la incidencia de sectores como Minería, Energía y, en menor medida, Pesca.

Esto implica, según Analytica, que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Así, se ve que la ponderación promedio en la región del costo de la canasta por sobre dos salarios promedio es de 15,7%.

El caso opuesto es del Noreste Argentino (NEA), cuyos precios “más económicos” están asociados a salarios que están en niveles más bajos que el promedio nacional, aunque de todos modos allí el resultado es peor: el costo del changuito representa el 29,5% de la suma de dos salarios promedio. (DIB)