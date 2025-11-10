Liga Pre-Federal: locales en la Sur Bonaerense y La Pampa

La competencia que otorga clasificaciones a la Liga Federal llegó a instancias definitorias en todas sus regiones y mientras algunas esperan por los Play-Off, otras definen posiciones.

En la competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet, se jugó la anteúltima fecha de la Zona Sur y mientras Racing y Estudiantes complicaron su situación, festejaron tres de los cuatro equipos con presencia local.

En Tandil, Independiente dio vuelta el resultado ante Estudiantes y se ilusiona con la clasificación directa a pesar de un inicio irregular. En el “Rojinegro”, Gastón Di Salvo sumó 21:39 minutos con 11 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias y Ariel Weisbeck sumó 13 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos en 35:20 minutos en la cancha.

También fue derrota de Racing en condición de visitante y en Deportivo Sarmiento, que sigue con chances de clasificación, Martín Delgado aportó 9 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 robos en 35:31 minutos.

Unión y Progreso, por su parte, aseguró su presencia en los Play-Off al vencer a Huracán en Tres Arroyos por 78 a 75. Sebastián Dupin terminó el partido con 37:56 minutos jugados, 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias e Iván Leal aportó 12 puntos, 8 rebotes y 1 pase gol en 29:08 minutos jugados.

El único equipo con presencia local que no logró la victoria fue Kimberley que en Orense cayó 82 a 67 ante el ya clasificado a la tercera categoría, Alumni. Simón Silber jugó 28:29 minutos en el “Dragón” con 11 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.

Por otro lado, en la Región Norte, concluyó la Fase Regular en todos los grupos. Barrio Alegre completó su participación, Atenas finalizó segundo y jugará la Liga Federal del 2026 y Banco Provincia, tercero en su grupo, disputará la instancia de Play-Off.

En La Pampa, Sportivo Independiente completó otra doble fecha con dos victorias para acercarse a los líderes, Ferro y All Boys.

En la noche del miércoles, derrotó como visitante a Centro Rincón Vasco por 72 a 63 con 14 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 30:03 minutos en la cancha para Nicolás Giménez y cerrando el fin de semana, el “Rojo” pampeano venció 74 a 73 a Ferro en el clásico donde el pivot olavarriense fue “Doble-Doble” figura con 18 puntos, 11 rebote, 1 recupero y 2 tapas en 39:49.

Por último, Santa Rosa logró finalizar la primera ronda de competencia de la Liga Provincial de Entre Ríos en el 1° lugar de la tabla del Grupo 3 y avanzó una ronda de eliminación como el cuarto mejor equipo de la Provincia.