Domingo 28 de Diciembre 2025 - 16:54hs
 28 de Diciembre de 2025 | 16:16

Dos jóvenes hospitalizados tras fuerte impacto entre un automóvil y un tractor en ruta 65

El siniestro se registró este sábado en la "Bajada a la Escuela 8", a pocos kilómetros de la rotonda que intersecciona rutas 226 y 65.

Foto: FM10Bolívar.
Foto: FM10Bolívar.

En la jornada de este sábado tuvo lugar un siniestro vial en la ruta provincial 65 que involucró a un auto y un tractor, y dejó como saldo a dos jévenes hospitalizados de urgencia.

La fuerte colisión sucedió a la altura que se conoce como "Bajada a la Escuela 8", a pocos kilómetros de la rotonda que intersecciona rutas 226 y 65.

Por causas que son materia de investigación, el choque entre dos vehículos dejó daños importantes en el automóvil marca Chery Tiggo, en el que viajaban tres jóvenes y dos muchachas.

De acuerdo al portal FM10Bolivar,  dos de elllos fueron trasladados al Hospital Subzonal de Bolívar "Capredoni", por el personal médico y paramédico del SAME local.

En tanto, se supo que el conductor de tractor resultó ileso.

En ruta trabajaron Bomberos Voluntarios de Bolívar, personal de Policía y Seguridad Vial.

 

