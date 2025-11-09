Todo preparado para las Jornadas Regionales de Infectología “Prof. Dra. Silvia González Ayala” | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 20:03hs
22°
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 20:03hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 9 de Noviembre de 2025 | 19:08

Todo preparado para las Jornadas Regionales de Infectología “Prof. Dra. Silvia González Ayala”

Durante el evento se contará con la presencia de destacados disertantes nacionales, especialistas en enfermedades infecciosas, quienes abordarán temas prevalentes y actualizados en la materia.

El Municipio de Olavarría informa que durante los 14 y 15 de noviembre se llevarán a cabo las XII Jornadas Regionales de Infectología “Prof. Dra. Silvia González Ayala”, que tendrá como punto de encuentro y realización el Salón Rivadavia.

Se destaca que es un evento cuya participación es no arancelada y que se contará con la presencia de destacados disertantes nacionales, especialistas en enfermedades infecciosas, quienes abordarán temas prevalentes y actualizados en la materia.

Personas interesadas en participar pueden anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

A la par, se encuentra disponible para su consulta y descarga el cronograma de las jornadas.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME