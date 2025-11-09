Todo preparado para las Jornadas Regionales de Infectología “Prof. Dra. Silvia González Ayala”

El Municipio de Olavarría informa que durante los 14 y 15 de noviembre se llevarán a cabo las XII Jornadas Regionales de Infectología “Prof. Dra. Silvia González Ayala”, que tendrá como punto de encuentro y realización el Salón Rivadavia.

Se destaca que es un evento cuya participación es no arancelada y que se contará con la presencia de destacados disertantes nacionales, especialistas en enfermedades infecciosas, quienes abordarán temas prevalentes y actualizados en la materia.

Personas interesadas en participar pueden anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

A la par, se encuentra disponible para su consulta y descarga el cronograma de las jornadas.