Llegó a su fin el Torneo “`Topo´ Draghi” con los últimos festejos

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 11° fecha y se conocieron los campeones en Décima, Octava y Séptima.

La fecha, que había iniciado en la noche del viernes en el Parque Guerrero, se completó en la primaveral jornada sabatina y fue con definiciones apasionantes.

En Décima División, y tras un triple empate en el primer lugar, el título fue para El Fortín que además se consagró campeón anual por haberse adjudicado el Torneo Apertura.

Ferro en Octava y Embajadores en Séptima también lograron dar la vuelta olímpica y se sumaron a las consagraciones de El Fortín en Novena y Estudiantes en Sexta y Quinta que se habían registrado con anticipación.

En la continuidad de la temporada 2025 para las categorías formativas se jugarán las Finales Anuales.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 4 – 0 Hinojo

Ferro 4 – 0 Loma Negra

Embajadores 3 – 0 San Martín

Sierra Chica 0 – 13 Racing

En Novena:

Estudiantes 0 – 1 Hinojo

Ferro 7 – 2 Loma Negra

Embajadores 6 – 0 San Martín

En Octava:

Estudiantes 2 – 1 Hinojo

Colonias y Cerros 0 – 1 Municipales

Ferro 1 – 2 Loma Negra

Sierra Chica 1 – 1 Racing

En Séptima:

Colonias y Cerros 4 – 3 Embajadores Bis

Loma Negra 0 – 6 Ferro

El Fortín 11 – 0 Luján

Embajadores 3 – 2 San Martín

En Sexta:

Colonias y Cerros 2 – 4 Municipales

Loma Negra 0 – 5 Ferro

El Fortín 10 – 0 Luján

Sierra Chica 0 – 7 Racing

En Quinta:

Colonias y Cerros 1 – 4 Municipales

Loma Negra 1 – 1 Ferro

El Fortín 3 – 0 Luján

Embajadores 1 – 0 San Martín

Sierra Chica 1 – 3 Racing