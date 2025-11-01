Llegó a su fin el Torneo “`Topo´ Draghi” con los últimos festejos

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 11° fecha y se conocieron los campeones en Décima, Octava y Séptima.
La fecha, que había iniciado en la noche del viernes en el Parque Guerrero, se completó en la primaveral jornada sabatina y fue con definiciones apasionantes.
En Décima División, y tras un triple empate en el primer lugar, el título fue para El Fortín que además se consagró campeón anual por haberse adjudicado el Torneo Apertura.
Ferro en Octava y Embajadores en Séptima también lograron dar la vuelta olímpica y se sumaron a las consagraciones de El Fortín en Novena y Estudiantes en Sexta y Quinta que se habían registrado con anticipación.
En la continuidad de la temporada 2025 para las categorías formativas se jugarán las Finales Anuales.
Los resultados:
En Décima:
Estudiantes 4 – 0 Hinojo
Ferro 4 – 0 Loma Negra
Embajadores 3 – 0 San Martín
Sierra Chica 0 – 13 Racing
En Novena:
Estudiantes 0 – 1 Hinojo
Ferro 7 – 2 Loma Negra
Embajadores 6 – 0 San Martín
En Octava:
Estudiantes 2 – 1 Hinojo
Colonias y Cerros 0 – 1 Municipales
Ferro 1 – 2 Loma Negra
Sierra Chica 1 – 1 Racing
En Séptima:
Colonias y Cerros 4 – 3 Embajadores Bis
Loma Negra 0 – 6 Ferro
El Fortín 11 – 0 Luján
Embajadores 3 – 2 San Martín
En Sexta:
Colonias y Cerros 2 – 4 Municipales
Loma Negra 0 – 5 Ferro
El Fortín 10 – 0 Luján
Sierra Chica 0 – 7 Racing
En Quinta:
Colonias y Cerros 1 – 4 Municipales
Loma Negra 1 – 1 Ferro
El Fortín 3 – 0 Luján
Embajadores 1 – 0 San Martín
Sierra Chica 1 – 3 Racing