Hockey: buena actuación del “Bataraz” en Tucumán

Estudiantes finalizó en el séptimo lugar de la clasificación en el Campeonato Argentino de Clubes “A”.

El “Bata”, tras varios partidos y un rodaje importante ante los mejores elencos del país, se ubicó en el Top10

Los resultados:

Zona:

CAE 0 – 2 St. Catherine’s

CAE 1 (Elena Arcumano) – 1 Tigres Rugby Club “A”

CAE 1 (Mercedes Olivieri) – 5 Italiano

Semifinales del 5° al 8°:

CAE 1 (Milagros Amoroso Alcaza) – 5 Los Tordos

Partido por el 7° y 8°:

CAE 3 – 0 St. Catherine’s

Por otra parte, Claudio Alcaza, fue árbitro y coordinador de los Campeonatos Regionales de Clubes B, C, E, F, G, H en Bahía Blanca.

Además, por los cuartos de final del Torneo de Damas B de la Liga Azuleña, las “Mamis” del “Bata” se impusieron este domingo por 2-0 ante Unión Azuleña con goles de Mercedes Zabaleta y Lucrecia González Sábato y de este modo accedieron a las semifinales del certamen.

Por último, desde el viernes hasta el domingo y con más de 5000 personas, Independiente de Tandil fue sede de la 36° edición del Encuentro Nacional de Mini Hockey y Estudiantes fue partícipe. El evento fue destinado para las Categorías Sub10 y Sub12 de Damas y Caballeros.

Fuente: Prensa CAE