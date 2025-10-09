Hockey: buena actuación del “Bataraz” en Tucumán | Infoeme
Hockey: buena actuación del “Bataraz” en Tucumán

Durante cuatro días, el equipo Sub16 del Club Estudiantes completó una destacada actuación en el Campeonato Argentino de Clubes “A”. Además hubo actividad para las Infantiles y las "Mamis".

Estudiantes finalizó en el séptimo lugar de la clasificación en el Campeonato Argentino de Clubes “A”.

 

El “Bata”, tras varios partidos y un rodaje importante ante los mejores elencos del país, se ubicó en el Top10 

 

Los resultados:

Zona:

CAE 0 – 2 St. Catherine’s

CAE 1 (Elena Arcumano) – 1 Tigres Rugby Club “A”

CAE 1 (Mercedes Olivieri) – 5 Italiano

Semifinales del 5° al 8°:

CAE 1 (Milagros Amoroso Alcaza) – 5 Los Tordos

Partido por el 7° y 8°:

CAE 3 – 0 St. Catherine’s

 

Por otra parte, Claudio Alcaza, fue árbitro y coordinador de los Campeonatos Regionales de Clubes B, C, E, F, G, H en Bahía Blanca.

 

Además, por los cuartos de final del Torneo de Damas B de la Liga Azuleña, las “Mamis” del “Bata” se impusieron este domingo por 2-0 ante Unión Azuleña con goles de Mercedes Zabaleta y Lucrecia González Sábato y de este modo accedieron a las semifinales del certamen. 

 

 

Por último, desde el viernes hasta el domingo y con más de 5000 personas, Independiente de Tandil fue sede de la 36° edición del Encuentro Nacional de Mini Hockey y Estudiantes fue partícipe. El evento fue destinado para las Categorías Sub10 y Sub12 de Damas y Caballeros.

 

Fuente: Prensa CAE

 

