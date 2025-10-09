Con tres nuevos ganadores, finalizó el mes de los Empleados de Comercio

Días atrás, miembros de la comisión directiva del Centro Empleados de Comercio entregaron los premios principales del ciclo de sorteos que se dieron durante el mes de septiembre, en el marco del mes de empleados y empleadas de comercio. En esta ocasión los premios resultaron ser tres sueldos, dos sueldos y un sueldo de acuerdo a la escala vigente y antigüedad. Los ganadores fueron Roberto Mario Aizcorbe, trabajador de la firma Juan Jose Escudum en primer lugar, Diego Alejandro Tolosa, de Racso Olavarría, en el segundo puesto y la jubilada mercantil Amalia Ramongassie en la tercera posición.

Dentro de las variadas actividades de septiembre, el momento más emocionante se vivió en la entrega de nuevas viviendas del barrio CECO III. Veintiuna familias mercantiles cumplieron el sueño de la casa propia en un acto cargado de alegría y emoción. La entrega se dio en la previa del día del empleado y la empleada de comercio y Miguel Santellán lo celebró: “Que mejor que celebrar el día del Empleado de Comercio con un hecho tan concreto como ayudar a las familias mercantiles a acceder a la vivienda propia”.

Además, en reconocimiento al trabajo y esfuerzo diario de los afiliados y afiliadas, el CECO organizó diferentes sorteos con más de 30 beneficiados que recibieron diferentes premios. Entre ellos fueron órdenes de compra por $250.000, vouchers por $75.000, cenas para dos personas y cafeteras, pavas eléctricas, entradas para recitales, entre otros.

Otra de las acciones que impulsó el sindicato fue el cierre de los comercios en el feriado mercantil. Esta medida tuvo un alto acatamiento y una gran mayoría de los locales permanecieron con las persianas bajas durante el día de descanso.

De esta manera, el CECO cerró el mes de empleados y empleadas de comercio con muchos premios, actividades y diferentes propuestas para agasajar a sus afiliados y afiliadas y en pos de reconocer el esfuerzo diario que realizan.