Los Jardines Maternales Municipales celebraron la “Promo Murguera 2025”

En el marco de un emotivo cierre de ciclo, la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de Olavarría llevó adelante la presentación de los distintivos de los Jardines Maternales Municipales, con una celebración que reunió a niños y niñas, familias, equipos educativos y autoridades en el Corsódromo Municipal.

Los 13 Jardines Maternales Municipales son espacios fundamentales que reciben a niños y niñas desde los 45 días hasta los 2 años de edad, ofreciendo un entorno educativo, amoroso y seguro. A lo largo del año, cada institución desarrolló propuestas pedagógicas y lúdicas que priorizan la contención emocional, la estimulación temprana, la construcción de vínculos afectivos y la adquisición de hábitos saludables, contribuyendo al desarrollo integral de cada niño y niña.

“Hoy celebramos mucho más que el fin de una etapa: celebramos los primeros grandes pasos de nuestros niños y niñas fuera del hogar, en espacios que los recibieron cada día con amor, paciencia y alegría. Para los equipos educativos, despedir a esta camada tan pequeña es motivo de enorme orgullo, por haber acompañado los primeros logros, palabras, juegos y amistades. Para las familias, es también un momento profundamente emotivo: dejar atrás el jardín maternal es reconocer cuánto han crecido, cuánto han aprendido y cómo comienzan a construir su propio camino. ¡Nos quedamos con los corazones llenos de recuerdos compartidos!” expresaron integrantes de la comunidad educativa.

La jornada incluyó un colorido acto de presentación de los distintivos de la “Promo Murguera 2025”, donde cada jardín mostró con orgullo su identidad, sus docentes, sus egresados y su historia. La celebración cerró con una presentación artística y un animado baile murguero, reflejo del espíritu alegre y festivo que caracteriza a esta etapa tan significativa.

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el cuidado en la primera infancia, reconociendo a los jardines maternales municipales como espacios fundamentales en la construcción de una comunidad más justa, inclusiva y amorosa.