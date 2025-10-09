El intendente Wesner recibió a autoridades regionales y locales del Rotary

El Municipio de Olavarría informa que en la mañana de este jueves el intendente Maximiliano Wesner recibió en el Palacio Municipal a autoridades regionales y locales del Rotary Internacional.

En la ocasión se contó con la participación de Santiago Suescun, gobernador del Distrito 4921, el cual abarca el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la Patagonia.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo. La reunión contó además con la participación de referentes de distintos Rotary de Olavarría y la región. Tal es así que estuvieron Teófilo Arbe y Erika Ippolito por Rotary San Vicente, Raquel Di Martini, Patricia Dietrich y Rolando Cañete por Rotary Sierras Bayas, y Mariano Arrieta y Adriana Gran por Rotary Olavarría Norte, además de Sofía Paleaeri, quien arribó proveniente de Esquel.

Suescun narró que estará al frente del mencionado distrito durante el período 2025-2026, tras ser rotario desde el año 2007.

El intendente Wesner agradeció por la visita y puso el acento en la importancia de generar y sostener este tipo de encuentros y diálogos, para fortalecer la vinculación y también poder desplegar acciones conjuntas.