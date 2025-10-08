Kicillof en Olavarría: reunión con el sector productivo local y visitas a Cerro Negro y barrio CECO III

En el marco de su visita a la ciudad, el gobernador Axel Kicillof encabezó una serie de actividades ligadas a la actividad productiva y económica y a lo habitacional, donde estuvo acompañado por su gabinete y por el intendente Maximiliano Wesner.

El inicio de la agenda se llevó a cabo en la planta de la fábrica Cerro Negro, donde se concretó una recorrida que fue guiada por referentes de la planta ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 226.

En la ocasión se les narró cuál es la actualidad de la firma y se indicó que "en los últimos meses ha visto severamente perjudicada por las medidas macroeconómicas, principalmente con la apertura de las importaciones".

Posteriormente, se realizó una recorrida por el barrio CECO III, donde semanas atrás habían participado de la entrega de las viviendas. En la ocasión visitaron familias y dialogaron con vecinos y vecinas que ya se encuentran viviendo en los nuevos hogares.

Por último, la agenda culminó con un encuentro que se concretó en el Salón Rivadavia, donde se llevó a cabo un encuentro con referentes del entramado productivo local, que contó con la presencia de más de un centenar de personas.