El Municipio sigue impulsando los hábitos de separación de residuos y reciclaje con “Tu barrio recicla”

El Municipio de Olavarría informa la puesta en marcha del Programa “Tu barrio recicla”, una iniciativa que se lleva adelante desde la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo junto a las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra. El objetivo de la propuesta es seguir impulsando y promoviendo la separación en origen y la correcta disposición de los materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad.

“Tu barrio recicla” tiene como objetivo barrios y sectores de la ciudad que no son alcanzados en la actualidad por la recolección diferenciada de GIRO, el Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos. En ese sentido, se llevará a cabo una jornada teniendo como lugar de encuentro el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”, ubicada en Avenida Emiliozzi y calle 130.

Será este viernes 24 de octubre, de 11 a 14 horas, y se podrá llevar residuos reciclables como papeles, cartón, botellas de vidrio, botellas de plástico, envases tetrabrik y envases de aluminio.

En este marco, desde la Coordinación de Ambiente se indicó que promotoras estarán recorriendo el barrio Matadero desde este viernes 10 de octubre, en un relevamiento puerta a puerta con el propósito de brindar información sobre la actividad y alentar a las familias a separar y reunir sus reciclables para luego acercarlos el día del evento.

Todo el material recolectado será trasladado a la Planta de Clasificación del Programa GIRO, donde recibirá el tratamiento adecuado para su recuperación y reincorporación al ciclo productivo. En caso de lluvia, la actividad se realizará el lunes 27 de octubre, misma hora y lugar.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo se destacó que la actividad tu “Barrio Recicla” continuara el 7/11- en la zona del barrio Belén, Eucaliptus e Isaura (lugar de la jornada a confirmar). Se recuerda que anteriormente se realizaron con éxito jornadas en la plaza ubicada en Independencia y Merlo y en el Servicio Territorial N° 4.

Para más información sobre la jornada, los interesados pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar, por teléfono al 422135.