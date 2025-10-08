Rural Bike: hubo locales en la “Vuelta al Cerro Cura Malal”

Deportistas de Olavarría dijeron presentes en Pigüé donde tuvo lugar la 15° edición de la “Vuelta al Cerro Cura Malal” que organiza Pigüé Bike y que contó con alrededor de 350 participantes en sus dos distancias.
La prueba de rural bike reservada para distancias de 70 y 40 kilómetros vivió una jornada diferente debido a los intensos vientos que llegaron hasta 60 km/h.
Entre más de 350 inscriptos, la prueba principal consagró al pampeano Julián Barrientos en Caballeros y a Mariana Arce de Chivilcoy en Damas. La prueba de 40km para promocionales tuvo como ganadores al casarense Raúl Mazzei y a la bahiense Melisa García.
En lo que respecta a la actuación olavarriense, Miguel Barzola se subió a lo más alto del podio en la categoría Máster D1 y el primero en cruzar el globo de llegada fue Lucas Miguel con 2:42:32 que arribó séptimo.
Los resultados:
70K:
7° Lucas Miguel con 2:42:32
24° Cristian Roldán
42° Miguel Barzola
45° Sergio Bravo
47° Agustín Fernández
63° Guillermo Fernández
69° Javier Elbey
70° Diego Quiroga
92° Néstor Molinari
93° León Andreu
95° Lucas Correa
101° Diego Ramallo
115° Mauricio Predigger
139° Miguel Espíndola
40K:
31° Mauricio Courdec
49° Alejandro Dirgam
Fuente: Código Aventura