Rural Bike: hubo locales en la “Vuelta al Cerro Cura Malal”

Deportistas de Olavarría dijeron presentes en Pigüé donde tuvo lugar la 15° edición de la “Vuelta al Cerro Cura Malal” que organiza Pigüé Bike y que contó con alrededor de 350 participantes en sus dos distancias.

La prueba de rural bike reservada para distancias de 70 y 40 kilómetros vivió una jornada diferente debido a los intensos vientos que llegaron hasta 60 km/h.

Entre más de 350 inscriptos, la prueba principal consagró al pampeano Julián Barrientos en Caballeros y a Mariana Arce de Chivilcoy en Damas. La prueba de 40km para promocionales tuvo como ganadores al casarense Raúl Mazzei y a la bahiense Melisa García.

En lo que respecta a la actuación olavarriense, Miguel Barzola se subió a lo más alto del podio en la categoría Máster D1 y el primero en cruzar el globo de llegada fue Lucas Miguel con 2:42:32 que arribó séptimo.

Los resultados:

70K:

7° Lucas Miguel con 2:42:32

24° Cristian Roldán

42° Miguel Barzola

45° Sergio Bravo

47° Agustín Fernández

63° Guillermo Fernández

69° Javier Elbey

70° Diego Quiroga

92° Néstor Molinari

93° León Andreu

95° Lucas Correa

101° Diego Ramallo

115° Mauricio Predigger

139° Miguel Espíndola

40K:

31° Mauricio Courdec

49° Alejandro Dirgam

Fuente: Código Aventura