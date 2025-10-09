Las Bibliotecas Populares se suman a la 29º Feria Libros en Olavarría y 4º Festival del Libro

El Municipio de Olavarría invita a participar de las actividades complementarias que se desarrollarán en el marco de la 29° edición de la Feria Libros en Olavarría y 4° Festival del Libro, organizado en conjunto con el Instituto Cultural de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Las Bibliotecas Populares se suman con diferentes propuestas que comprenden talleres de poesía, dibujo, caligrafía, teatro, postas literarias, y lectura de cuentos, que se desarrollarán desde este jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre, en los distintos espacios del Centro Cultural Municipal “San José”.

Asimismo se recuerda que durante el transcurso de la tarde habrá Talleres al Paso, a cargo del Museo Dámaso Arce y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría, que se desarrollarán sin inscripción, por orden de llegada. Cabe aclarar que en este tipo de actividades los niños deberán estar acompañados por un adulto.

Mientras que en el patio, todos los días, desde las 15:00 horas habrá diferentes propuestas para las infancias, que comprenden juegos, dibujo, shows de circo y magia, entre otras opciones destinadas para las infancias.

En el marco de la Feria y Festival del Libro habrá destacadas presentaciones que se darán durante cada uno de los días en los que se prolongará la propuesta literaria y cultural.

Cabe recordar que la 29º Feria Libros en Olavarría y el 4º Festival del Libro abrirá sus puertas: jueves de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00 horas, viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que el sábado y domingo el horario será de 15:00 a 21:00 horas.

Jueves 9 de octubre

15:00 horas. Escritura creativa Biblioteca Colonia San Miguel

15:00 horas. Taller de Poesía Blackout – Biblioteca Independencia (Dirigido a adolescentes y personas adultas)

16:00 horas. Postas literarias: escritura y lectura recreativas Escuela Literaria Municipal (Auditorio B)

17:00 horas. Lectura de cuentos en braille – Biblioteca Crucero “General Belgrano”

18:00 horas. “Bienvenidos al tren” – Homenaje a Leo Lovecchio (Auditorio A)

Viernes 10 de octubre

15:00 horas. Taller Diario Creativo – Biblioteca Collinet (Dirigido a adolescentes. Cupo: 20 personas)

16:00 horas. Taller Arteterapia Infantil – Biblioteca Collinet (Cupo: 20 personas)

18:00 horas. Taller Caligrafía Gótica Medieval – Biblioteca Collinet (Cupo: 15 personas)

Sábado 11 de octubre

18:00 horas. Presentación del libro “Bruma marsureña” de Sandra Orsatti Biblioteca Héctor Amoroso.

19:00 horas. Charla de Higiene Digital – Biblioteca 1º de Mayo.

Domingo 12 de octubre

16:00 horas. Taller de Teatro – Biblioteca Crucero

18:00 horas. Presentación del libro “Eventos Canónicos” -Biblioteca 1º de Mayo.