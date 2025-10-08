Torneo de Selecciones: Olavarría, por penales, a la Final | Infoeme
Jueves 09 de Octubre 2025 - 3:11hs
16°
Jueves 09 de Octubre 2025 - 3:11hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 8 de Octubre de 2025 | 23:11

Torneo de Selecciones: Olavarría, por penales, a la Final

En la tarde-noche de este miércoles se jugó la revancha de la Semifinal del Torneo Selecciones y por penales, Olavarría jugará la Final.

En el Municipal de Tandil, la Selección de Olavarría Sub13 logró avanzar a la Final del Torneo de Selecciones tras festejar en los penales ante los locales.

 

El equipo representante de la Liga de Fútbol de Olavarría venció por penales a Tandil y jugará por el título del certamen que fiscaliza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Había sido empate 1 a 1 al cabo de los 70 minutos.

 

El gol olavarriense fue convertido por Tiziano Padín para la apertura del marcador, pero luego los locales igualaron las acciones y tras el 3 a 3 en el global, forzó la definición por penales donde el equipo dirigido por Dardo Seibel fue más efectivo.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME