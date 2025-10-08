Torneo de Selecciones: Olavarría, por penales, a la Final

En el Municipal de Tandil, la Selección de Olavarría Sub13 logró avanzar a la Final del Torneo de Selecciones tras festejar en los penales ante los locales.

El equipo representante de la Liga de Fútbol de Olavarría venció por penales a Tandil y jugará por el título del certamen que fiscaliza la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Había sido empate 1 a 1 al cabo de los 70 minutos.

El gol olavarriense fue convertido por Tiziano Padín para la apertura del marcador, pero luego los locales igualaron las acciones y tras el 3 a 3 en el global, forzó la definición por penales donde el equipo dirigido por Dardo Seibel fue más efectivo.