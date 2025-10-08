Nehuén Erripa, refuerzo local para el equipo de Olavarría

Nehuén Erripa se transformó en las últimas horas en integrante del equipo, también de Olavarría, Aspen Bici de cara a las grandes competencias del calendario nacional.

Erripa que viene de una exitosa temporada en su segunda experiencia europea y mientras confirmó su presencia en el 2026, también sabe que tendrá acción en las grades carreras de Argentina.

El ciclista olavarriense se unirá oficialmente al team Aspen Bici en enero pensando en la Vuelta a San Juan y la Vuelta a Mendoza y compartirá el equipo con Enzo Talarico, siendo los dos mejores Sub23 de pista y ruta del país.