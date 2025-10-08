Fútbol Femenino: Ciudad de Olavarría se quedó con el “1” | Infoeme
Jueves 09 de Octubre 2025 - 3:10hs
16°
Jueves 09 de Octubre 2025 - 3:10hs
Olavarría
16°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 8 de Octubre de 2025 | 17:45

Fútbol Femenino: Ciudad de Olavarría se quedó con el “1”

Semana de definiciones tuvo el Torneo Clausura ya que en la última fecha de la Fase Regular se definió el primer lugar. Club Ciudad de Olavarría tendrá ventaja.

Foto: Prensa CCdO

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División Femenina se aproxima a las definiciones de Play-Off y en la última semana completó varios encuentros.

 

Con goleadas se completó la 7° fecha del certamen y en la jornada del último domingo se jugaron dos de los tres partidos de la 8° fecha y se terminó definiendo el primer lugar de la tabla de posiciones.

 

Club Ciudad de Olavarría logró la victoria que necesitaba ante su inmediato perseguidor y definirá con ventaja todos los Play-Off del segundo certamen del 2025.

 

Además, después de varias semanas sin acción por las malas condiciones climáticas, las categorías formativas volvieron a jugar el Torneo Preparación.

 

Los resultados:

 

En Primera

7° fecha

Ferro 0 – 5 (Federica Fernández -2-, Tiara Soraisz, Yaqueline Gómez, Martina Castro) Racing 

El Fortín 0 – 5 (Valeria Oroná -2-, Gisela Herrero, María Oroná, Laura García) Colonias y Cerros

8° fecha

Municipales 2 (Magdalena Angueira) – 3 (Oriana Vitrano, Vanina Narváez y Karen Bargas) Club Ciudad de Olavarría 

Colonias y Cerros 0 – 1 Racing 

Loma Negra – Ferro (jueves)

 

Sub14 

Estudiantes 1 – 1 Ferro

Racing 6 – 0 Municipales

 

Sub17 

Municipales 2 – 0 Racing

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME