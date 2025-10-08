Fútbol Femenino: Ciudad de Olavarría se quedó con el “1”

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División Femenina se aproxima a las definiciones de Play-Off y en la última semana completó varios encuentros.

Con goleadas se completó la 7° fecha del certamen y en la jornada del último domingo se jugaron dos de los tres partidos de la 8° fecha y se terminó definiendo el primer lugar de la tabla de posiciones.

Club Ciudad de Olavarría logró la victoria que necesitaba ante su inmediato perseguidor y definirá con ventaja todos los Play-Off del segundo certamen del 2025.

Además, después de varias semanas sin acción por las malas condiciones climáticas, las categorías formativas volvieron a jugar el Torneo Preparación.

Los resultados:

En Primera

7° fecha

Ferro 0 – 5 (Federica Fernández -2-, Tiara Soraisz, Yaqueline Gómez, Martina Castro) Racing

El Fortín 0 – 5 (Valeria Oroná -2-, Gisela Herrero, María Oroná, Laura García) Colonias y Cerros

8° fecha

Municipales 2 (Magdalena Angueira) – 3 (Oriana Vitrano, Vanina Narváez y Karen Bargas) Club Ciudad de Olavarría

Colonias y Cerros 0 – 1 Racing

Loma Negra – Ferro (jueves)

Sub14

Estudiantes 1 – 1 Ferro

Racing 6 – 0 Municipales

Sub17

Municipales 2 – 0 Racing