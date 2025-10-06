Colonia San Miguel celebró su cumpleaños con la tradicional Kerb

En la jornada del último domingo Colonia San Miguel continuó con los festejos enmarcados en la celebración del 144° aniversario de la fundación de la localidad, nada más y nada menos que con la realización de la tradicional Kerb, que nuevamente volvió a convocar un importante marco de público. El intendente Maximiliano Wesner participó del evento y protagonizó el corte de la torta rusa gigante, que fue compartida entre los presentes.

La Kerb se inició poco después del mediodía, con la habilitación de los puestos de ventas y stands que se encontraban distribuidos a lo largo de la avenida San Miguel Arcángel. El acto oficial de apertura de la fiesta se dio alrededor de las 14 horas, con los ingresos de las banderas. Luego fue el turno del inicio de las presentaciones artísticas, con grupos musicales y de danzas típicas.

Ya con el correr de la tarde se dio el momento de mayor arribo de concurrentes. En ese marco se concretó el corte de la torta rusa gigante, que fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner. “Felicitaciones a las comisiones que lo hacen posible, de estas instituciones que se ponen esta celebración de la fiesta al hombro. Sin lugar a dudas es celebrar nuestra identidad, la identidad de estos pueblos, la identidad de esta Olavarría que queremos transformar todos los días, como vengo diciendo, de afuera para adentro, con las localidades como protagonistas”, enfatizó.

“Sostener esto es sostener la historia, es traer tanta memoria al presente, pero por sobre todas las cosas seguir valorizando desde las costumbres, desde el arraigo y de la identidad. Esta colonia San Miguel que sin lugar a dudas nos invita a soñar, nos invita a generar sentido de pertenencia, arraigo con estas costumbres, con la torta rusa, con los bailes tradicionales, con la cerveza, por supuesto, pero también con esta hermosa gastronomía que se pueden ver en todos estos puestos”, añadió el jefe comunal.

Por último, expresó que “hemos puesto tanto esfuerzo y tanta colaboración desde el Municipio para acompañar esta fiesta, este aniversario número 144. Aunque sople el viento, aunque se cierre el cielo, estamos acá presentes festejando, celebrando”.

La Kerb concluyó con el cierre de la tarde, con la realización del spitcher a cargo de los spicheros de Colonia 2 de Coronel Suárez, acompañados de la música de la Banda “Ritmo Inmigrante”.