Incendios, rescates y accidentes: los Bomberos realizaron más de 100 intervenciones en septiembre | Infoeme
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:47hs
21°
Martes 07 de Octubre 2025 - 15:47hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Bomberos Voluntarios
 - 7 de Octubre de 2025 | 10:01

Incendios, rescates y accidentes: los Bomberos realizaron más de 100 intervenciones en septiembre

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría detalló la cantidad de intervenciones que realizaron el mes de septiembre en Olavarría y las localidades.

Foto Archivo.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que durante el mes de septiembre realizó más de 100 intervenciones incluyendo incendios, rescates, accidentes, guardias operativas, capacitaciones y actividades institucionales.

Según detallaron, dichas intervenciones se concretaron tanto en la ciudad como en las localidades de Sierras Bayas, Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica y Espigas, con la coordinación del personal de los distintos destacamentos y del Cuartel Central.

Entre las intervenciones más relevantes se destacan:

Incendios: 15 intervenciones, incluyendo incendios de viviendas, automóviles, pastizales, acopios y residuos.

Rescates de animales y personas: 8 servicios en distintos puntos del partido, con despliegue de unidades y personal especializado.

Accidentes viales: 5 asistencias por siniestros automovilísticos en rutas y zonas urbanas.

Guardias operativas y de prevención: más de 40 servicios cubiertos en cuartel y destacamentos, garantizando disponibilidad permanente ante emergencias.

Charlas y capacitaciones: 10 actividades educativas y formativas en instituciones locales, jardines, escuelas y cursos externos.

Servicios especiales y eventos: participación en actos oficiales, colaboraciones institucionales y servicios arancelados en distintos puntos de la ciudad.

 

"El balance mensual refleja la constante actividad y compromiso operativo del cuerpo, sumado a la participación en capacitaciones y entrenamientos orientados a mejorar la respuesta en emergencias", indicaron.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME