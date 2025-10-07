Incendios, rescates y accidentes: los Bomberos realizaron más de 100 intervenciones en septiembre

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Olavarría informó que durante el mes de septiembre realizó más de 100 intervenciones incluyendo incendios, rescates, accidentes, guardias operativas, capacitaciones y actividades institucionales.

Según detallaron, dichas intervenciones se concretaron tanto en la ciudad como en las localidades de Sierras Bayas, Loma Negra, Hinojo, Sierra Chica y Espigas, con la coordinación del personal de los distintos destacamentos y del Cuartel Central.

Entre las intervenciones más relevantes se destacan:

Incendios: 15 intervenciones, incluyendo incendios de viviendas, automóviles, pastizales, acopios y residuos.

Rescates de animales y personas: 8 servicios en distintos puntos del partido, con despliegue de unidades y personal especializado.

Accidentes viales: 5 asistencias por siniestros automovilísticos en rutas y zonas urbanas.

Guardias operativas y de prevención: más de 40 servicios cubiertos en cuartel y destacamentos, garantizando disponibilidad permanente ante emergencias.

Charlas y capacitaciones: 10 actividades educativas y formativas en instituciones locales, jardines, escuelas y cursos externos.

Servicios especiales y eventos: participación en actos oficiales, colaboraciones institucionales y servicios arancelados en distintos puntos de la ciudad.

"El balance mensual refleja la constante actividad y compromiso operativo del cuerpo, sumado a la participación en capacitaciones y entrenamientos orientados a mejorar la respuesta en emergencias", indicaron.