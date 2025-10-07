Día de la Madre: descuentos sin tope de reintegro en comercios y hasta 18 cuotas sin interés en Provincia Compras

Además de ser una oportunidad para homenajear a las madres, octubre se convierte en un mes ideal para aprovechar beneficios exclusivos que alivian el bolsillo y permiten planificar compras de bienes durables antes de fin de año.

Banco Provincia diseñó una batería de promociones que abarcan rubros clave como indumentaria, gastronomía, librerías, tecnología y productos para el hogar, con opciones de financiación que se adaptan a distintos perfiles de consumo.

Provincia Compras: hasta 18 cuotas sin interés

Del 7 al 10 de octubre, la tienda de Banco Provincia ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Descuentos y cuotas en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías

Los sábados 11 y 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Descuentos y cuotas sin interés en librerías

Los sábados 11 y 18 también habrá 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Promo en gastronomía con Cuenta DNI

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre Cuenta DNI ofrece 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. El beneficio tiene un tope de reintegro de 8.000 pesos por persona por vigencia.

Estas propuestas buscan facilitar el acceso a productos y servicios de calidad, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento del comercio local. Con descuentos significativos y planes de pago en cuotas sin interés, la banca pública bonaerense se posiciona como un aliado estratégico para que sus clientes/as puedan potenciar su capacidad de compra en momentos de celebración familiar.