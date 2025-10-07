Primera Nacional: Deportivo Maipú jugará el Reducido | Infoeme
Miércoles 08 de Octubre 2025
 7 de Octubre de 2025

Primera Nacional: Deportivo Maipú jugará el Reducido

El pasado fin de semana se definió la Fase Regular de la Primera Nacional y además de conocer los dos equipos que jugarán por el ascenso, también se confirmaron los equipos que jugarán el Reducido, con Deportivo Maipú como protagonista.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Las dos zonas de la segunda categoría del fútbol argentino jugaron la 34° fecha de la competencia y fue con definiciones y presencias locales.

 

Deportivo Maipú goleó 3 a 0 a Atlanta en Buenos Aires y se quedó con el séptimo puesto de la Zona A para jugar por tercera vez en su historia por un ascenso a Primera.

 

En el “Cruzado”, que además logró la clasificación para la Copa Argentina 2026, estuvo Ignacio Pietrobono que jugó los 90´.

Por otro lado, Central Norte y Mitre completaron sus presentaciones en la temporada.

 

El elenco de Santiago del Estero igualó 1 a 1 ante Estudiantes de Buenos Aires en condición de local con Facundo Wiechniak como parte del 11 inicial.

 

Por último, Central Norte se despidió con derrota 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto en Salta, pero Carlos Battigelli no fue de la partida.

 

